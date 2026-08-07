Abelardo De la Espriella asumió en Colombia con Javier Milei como invitado y aliado estratégico

Abelardo De la Espriella juró este viernes como presidente de Colombia para el período 2026-2030, en una ceremonia marcada por la presencia de Javier Milei y otros mandatarios de la región que representan el avance de la derecha en América Latina.

Milei viajó a Colombia para acompañar la asunción de De la Espriella

El acto de asunción se realizó por primera vez fuera de Bogotá: la Arena de la Universidad Santiago de Cali fue el escenario elegido para la toma de posesión, en un gesto que puso al Valle del Cauca en el centro de la escena política colombiana. De la Espriella reemplaza a Gustavo Petro, quien no asistió a la ceremonia.

El nuevo presidente llegó al poder tras imponerse en el balotaje del 21 de junio ante Iván Cepeda, candidato respaldado por Petro. Su llegada anticipa un fuerte giro en las políticas de seguridad y economía, con rechazo a las negociaciones con grupos armados, una promesa de reducción del tamaño del Estado y el objetivo de reactivar la producción petrolera y gasífera.

Milei tuvo un papel destacado durante la jornada. El mandatario argentino mantuvo un encuentro con De la Espriella antes de la ceremonia y ambos exhibieron públicamente su sintonía política. En un video difundido por Presidencia, Milei saludó al flamante presidente colombiano al grito de: “Vamos tigre, viva la libertad, carajo”. Luego ambos se abrazaron y posaron para una fotografía.

La agenda del argentino incluyó además reuniones con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, y el rey de España, Felipe VI. También recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Santiago de Cali.

Milei participó finalmente de la ceremonia de juramentación, junto a mandatarios como Daniel Noboa, Santiago Peña, José Antonio Kast y Luis Abinader. La presencia del argentino reforzó la imagen de un bloque regional de gobiernos de derecha, con De la Espriella como nuevo integrante y aliado del proyecto libertario.

La asunción contó además con Felipe VI, exmandatarios colombianos y una delegación enviada por Donald Trump, encabezada por el fiscal general interino estadounidense Todd Blanche.

Con información de NA