Intentó abusar de una vecina en Neuquén: quedó imputado y le dictaron 15 días de prisión preventiva

Un hombre fue imputado en la ciudad de Neuquén por haber intentado abusar sexualmente de una mujer que es su vecina, en un hecho ocurrido durante la madrugada del 7 de enero en un inquilinato del barrio Belgrano.

Tras la formulación de cargos, el juez de Garantías Luciano Hermosilla dispuso la prisión preventiva por 15 días, al considerar acreditados los riesgos procesales y la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien reside en el mismo inmueble que el acusado.

La acusación fiscal

Durante la audiencia, la asistente letrada Analía García relató que el hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada, cuando el imputado ingresó sin autorización al departamento de la víctima mientras ella se disponía a descansar. Tras una discusión previa, el hombre se retiró del lugar, pero minutos después regresó.

Según la acusación, el imputado se acostó junto a la mujer, la tomó del cuello, la despojó de sus prendas y le realizó tocamientos en sus partes íntimas, mientras le profería amenazas verbales e intentaba abusar sexualmente de ella con acceso carnal.

La huida y la detención

La víctima logró escapar y pedir ayuda, primero a su madre y luego a otros vecinos del inquilinato. Al advertir la presencia policial, el acusado se dio a la fuga, aunque fue demorado minutos después dentro del mismo edificio.

El personal policial lo encontró oculto debajo de un somier, tras un rastrillaje en el inmueble. De inmediato fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Calificación legal y plazos

El hecho fue calificado de manera provisoria como tentativa de abuso sexual con acceso carnal, en carácter de autor, conforme a los artículos 42, 45 y 119, tercer párrafo del Código Penal. Además, se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

El pedido de prisión preventiva

La fiscalía solicitó la prisión preventiva por un mes, al sostener que existen riesgos para la integridad física y emocional de la víctima, especialmente por convivir en el mismo inquilinato. También señaló peligro de fuga, al remarcar que el imputado no cuenta con trabajo ni arraigo en la ciudad.

La defensa se opuso al pedido y propuso medidas alternativas, como un domicilio con familiares, presentaciones diarias ante una comisaría y una prohibición de acercamiento, o en forma subsidiaria una detención por un plazo menor.

La resolución judicial

Finalmente, el juez Hermosilla tuvo por formulados los cargos y resolvió hacer lugar parcialmente al planteo fiscal. Dispuso la prisión preventiva por 15 días, con el objetivo de permitir la verificación de un eventual domicilio alternativo y la revisión posterior de la medida.