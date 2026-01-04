Tenía cocaína, marihuana y 100 plantines: la Justicia Federal la condenó sin prisión efectiva en Río Negro

El juzgado federal de Roca tomó intervención en la causa que terminó en juicio abreviado. Foto Archivo/Andrés Maripe.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Roca condenó a una mujer por tenencia simple de estupefacientes, pero no irá a la cárcel ya que se homologó un acuerdo de juicio abreviado que recalificó la acusación inicial. La condenada había llegado como imputada por tener en su poder 22 gramos de cocaína, 128 gramos de marihuana y 100 plantines de cannabis, junto a balanzas, celulares, dinero y elementos de corte.

La sentencia fue dictada de manera unipersonal por el juez Alejandro Silva, quien impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, una multa y reglas de conducta, tras un allanamiento realizado en la ciudad de Viedma.

El fallo del Tribunal Oral Federal

La resolución se conoció antes de cerrar la actividad judicial del 2025, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, tramitada ante el Tribunal Oral Federal de General Roca. El debate se había realizado el 19 de diciembre, con la intervención del fiscal Marcos Escandell y la defensora pública coadyuvante Gabriela Labat.

De esta manera, el magistrado resolvió homologar el acuerdo de juicio abreviado, al considerar que se cumplieron los requisitos legales previstos en el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación y que la imputada prestó su consentimiento de manera expresa.

El hecho investigado en Viedma

Según la investigación, el 14 de julio de 2023, Flavia Edith Domínguez tenía en su poder 22 gramos de cocaína, 128 gramos de marihuana y 100 plantines de cannabis, en el interior de su domicilio del barrio Inalauquen de Viedma.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina, en cumplimiento de una orden de allanamiento librada por el Juzgado Federal de Viedma. Durante el operativo también se secuestraron teléfonos celulares, una balanza digital, elementos de corte y una suma de dinero.

Recalificación y juicio abreviado

En la requisitoria original, la fiscalía había atribuido a la imputada el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Sin embargo, antes del debate oral, las partes acordaron recalificar la conducta como tenencia simple de estupefacientes.

El acuerdo fue presentado por el Ministerio Público Fiscal y aceptado por la imputada, quien reconoció el hecho y prestó conformidad con la nueva calificación legal y la pena propuesta, lo que permitió una finalización anticipada del proceso.

La pena y las reglas de conducta

El tribunal condenó a Domínguez a dos años de prisión de ejecución condicional, una mínima multa y el pago de las costas del proceso. Además, se le impusieron reglas de conducta por el plazo de dos años.

Entre ellas, deberá mantener el domicilio fijado e informar cualquier cambio al tribunal, y someterse a controles trimestrales ante la Dirección de Control y Ejecución Penal correspondiente, bajo apercibimiento de revocarse el beneficio de la condena condicional.

Pruebas y fundamentos del fallo

En su sentencia, el juez sostuvo que la materialidad del hecho quedó acreditada a partir del acta de procedimiento policial y de los informes periciales que confirmaron que las sustancias secuestradas eran marihuana y cocaína.

También valoró la inexistencia de antecedentes penales de la imputada, su situación personal y social, y el carácter transaccional del acuerdo alcanzado entre las partes, al momento de fijar el monto de la pena.

Qué pasará con lo secuestrado

La sentencia ordenó la destrucción de la totalidad del material estupefaciente incautado, junto con los envoltorios y elementos que contengan restos de droga, conforme lo establece la ley 23.737.

Asimismo, se dispuso la devolución a la imputada de los teléfonos celulares y del dinero secuestrado, previa deducción del monto correspondiente a la multa y las costas judiciales. En tanto, la balanza digital y los elementos utilizados para triturar sustancias serán destruidos para sacarlos de circulación.

Un fallo ya firme en la Justicia Federal

Con la homologación del juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal dio por concluida la causa penal y ordenó las comunicaciones de rigor. Una vez firme la sentencia, se ejecutarán las medidas dispuestas y el expediente será archivado.