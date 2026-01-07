Buscan al acusado del femicidio de Agostina Jalabert con alerta roja de Interpol: qué dice la Justicia

El femicidio de Agostina Jalabert volvió a ocupar el centro de la escena judicial a casi tres años del crimen. El Juzgado Federal de Viedma recibió una orden de captura internacional librada por las autoridades judiciales de México y ordenó la detención de Juan Manuel Reverter, acusado de haber asesinado a la joven argentina en Playa del Carmen. De esta manera, se activó formalmente su búsqueda internacional con fines de extradición.

La medida se adoptó a partir de una alerta roja de Interpol vigente y de información que fue proporcionada por la Fiscalía de México que sigue el caso contra el imputado oriundo de Viedma. Se trata de un avance clave en una causa que durante meses fue cuestionada por la familia de la víctima y que ahora vuelve a tomar impulso.

La decisión judicial fue confirmada a Diario RÍO NEGRO, que accedió en exclusiva a los oficios y resoluciones que ordenan la detención preventiva.

Juan Manuel Reverter, el hombre que está siendo buscado por Interpol y la Justicia por el femicidio de Agostina Jalabert.

La orden que llegó al Juzgado Federal de Viedma

Según la resolución firmada el 6 de enero de 2026 por el juez federal de garantías Ezequiel Humberto Andreani, se dispuso «ordenar la detención de Juan Manuel Reverter en el lugar en que se encuentre dentro del ámbito de la jurisdicción del Juzgado Federal de Viedma, a los efectos de tramitar su extradición a los Estados Unidos Mexicanos«.

La decisión se tomó en el marco del legajo por un “Alerta Rojo Interpol de cooperación internacional”, con intervención del fiscal federal interino Marcos Escandell, quien solicitó tareas urgentes para dar con el acusado.

Alerta roja de Interpol y pedido de extradición

De acuerdo a los oficios citados en la resolución judicial, Interpol confirmó la plena vigencia de la circular roja contra Reverter, identificado como «prófugo buscado para un proceso penal» por el delito de feminicidio, con una pena máxima de hasta 40 años de prisión según el Código Penal del Estado de Quintana Roo.

La notificación internacional establece que la detención debe realizarse de manera preventiva y con miras a su extradición a México, donde rige una orden judicial emitida por una jueza de control de Playa del Carmen.

Dónde podría encontrarse el acusado

En el pedido fiscal, al que accedió Diario RÍO NEGRO, se detalla que Reverter podría encontrarse en un predio ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 1, que une Viedma con el balneario El Cóndor. Incluso se incorporaron coordenadas geográficas precisas para orientar las tareas de localización.

Por ese motivo, el juez autorizó el despliegue de tareas investigativas de la DUOF Viedma de la Policía Federal Argentina, con el objetivo de concretar la detención en cualquier punto de la jurisdicción federal.

Sin embargo, la investigación no solo lo presume ubicable en Viedma sino que establece que Reverter podría desplazarse por territorio argentino, de Estados Unidos, Belice y/o Guatemala.

Qué dice la Justicia sobre la detención preventiva

La resolución judicial cita expresamente la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, el Código Procesal Penal Federal y el Tratado de Extradición entre Argentina y México, que habilitan la detención provisoria cuando existe una alerta roja de Interpol.

«El arresto provisorio resulta procedente cuando la persona es reclamada por un tribunal extranjero mediante avisos de Interpol«, señaló el fallo, que además ordena que, una vez detenido, Reverter sea puesto de inmediato a disposición del juez federal y se notifique al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El femicidio de Agostina Jalabert: qué pasó la noche del crimen

Agostina Jalabert fue hallada sin vida el 18 de febrero de 2023 en el departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen. Según la reconstrucción del caso, el acusado la golpeó, ejerció presión en su cuello hasta causarle la muerte y luego intentó simular un suicidio atando un cinturón al cuello de la víctima.

La escena fue descubierta por Candela Jalabert, hermana de Agostina, quien encontró el cuerpo en el baño. Pese a los signos de violencia, el hecho fue inicialmente investigado como un suicidio, lo que permitió que Reverter quedara en libertad y abandonara el país.

La lucha de la familia y el giro en la causa

Durante meses, la familia de Agostina denunció irregularidades y la falta de aplicación del protocolo de femicidio. En una entrevista que tuvo con Diario RÍO NEGRO, Carolina Gianni, madre de la joven, sostuvo que «nuestra vida quedó congelada ese 18 de febrero de 2023».

Con el paso del tiempo, la Fiscalía General de Quintana Roo reorientó la investigación, intervino la Mesa Especial de Feminicidios y Violencia de Género y finalmente libró la orden de captura internacional contra Reverter.

Un avance clave a casi tres años del crimen

La activación de la detención preventiva en Argentina representa un punto de inflexión para la familia Jalabert-Gianni. No devuelve la vida de Agostina, pero reactiva un proceso judicial que había quedado paralizado durante meses. Desde el entorno familiar de la víctima destacaron el «arduo trabajo» del fiscal mexicano, Luis Alberto Sánchez Sánchez y el equipo de abogadas que siguieron el caso. «Gracias a ellos pudimos contar con este avance tan importante», dijo Carolina Gianni.

Ahora, la expectativa está puesta en la localización del acusado en Río Negro y en la posibilidad concreta de que sea extraditado a México para enfrentar el juicio por el femicidio de Agostina Jalabert.