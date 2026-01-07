Río Negro lidera el ranking nacional de acceso a Justicia: así es el mapa 2026, según la Corte Suprema

El Poder Judicial de Río Negro se posicionó en el primer lugar del mapa nacional de mecanismos de acceso a justicia que elabora la Comisión Nacional de Acceso a Justicia (CNAJ), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La herramienta, actualizada a enero de 2026, ubica a la provincia en la cima del ranking con once servicios activos.

El relevamiento, de acceso público y actualización permanente, evalúa un total de trece mecanismos posibles. En ese contexto, Río Negro comparte el primer puesto con Santiago del Estero y se destaca ampliamente sobre el promedio provincial del país, que alcanza apenas 6,28 sistemas de acceso a justicia.

Este es el mapa de acceso a la Justicia.

Un liderazgo sostenido a nivel nacional

De acuerdo con el informe de la CNAJ, la Corte Suprema evalúa trece servicios vinculados al acceso a justicia y Río Negro cuenta con once de ellos, lo que la convierte en una de las jurisdicciones con mayor cobertura institucional del país.

Este posicionamiento responde a una política judicial sostenida en el tiempo, orientada a facilitar el acceso a derechos y a la resolución de conflictos, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.

Los servicios que funcionan en Río Negro

Según el mapa nacional, el Poder Judicial de Río Negro dispone de una amplia red de mecanismos de acceso a justicia. Entre ellos se encuentran los servicios de mediación y conciliación, casas de justicia, oficina multipuertas, protección y restitución de niños, oficina de atención permanente y servicios itinerantes.

También forman parte del sistema los juzgados de paz, la oficina de atención a la víctima, los dispositivos destinados a pueblos originarios y otros mecanismos complementarios que fortalecen la presencia territorial del Poder Judicial en toda la provincia.

Sistemas extendidos y experiencias poco frecuentes

El informe de la Corte Suprema señala que los mecanismos más extendidos a nivel nacional son la protección y restitución de niños, la mediación y los jueces de paz, presentes en más de 21 provincias.

En contraste, otros sistemas como la conciliación, las casas de justicia y los servicios itinerantes solo funcionan en seis provincias o menos. Río Negro integra ese grupo reducido, lo que refuerza su posición diferencial dentro del mapa federal.

Antecedentes y políticas innovadoras

Durante la pandemia, el Poder Judicial de Río Negro fue el primero del país en implementar de manera remota las mediaciones y otros métodos autocompositivos, una experiencia que luego fue replicada en otras jurisdicciones.

Esta capacidad de adaptación e innovación permitió sostener el acceso a justicia incluso en contextos críticos, evitando la paralización de procesos y promoviendo soluciones alternativas a los conflictos.

El concepto de acceso a justicia según la Corte

Desde la Corte Suprema explican que el concepto de “acceso a justicia” es más amplio que el de acceso a los tribunales, ya que incluye múltiples vías alternativas de resolución de disputas.

El objetivo central de estas políticas judiciales es ofrecer a la ciudadanía herramientas que permitan resolver conflictos sin necesidad de iniciar procesos judiciales extensos y costosos, priorizando soluciones más rápidas y consensuadas.

El trabajo de la Comisión Nacional de Acceso a Justicia

Para impulsar estas políticas, la Corte creó la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, que desarrolló un mapa judicial con un relevamiento exhaustivo y actualizado de los métodos existentes en todas las jurisdicciones del país.

Tras una primera etapa de diagnóstico y una segunda de difusión de experiencias, la CNAJ avanzó en una tercera fase orientada a diseñar e implementar los modelos más exitosos, mediante un trabajo articulado con los superiores tribunales provinciales.

Una herramienta clave para mejorar el servicio judicial

El mapa nacional permite acceder de forma rápida a información actualizada sobre los métodos de resolución alternativa de conflictos, facilitando el análisis comparado entre provincias.

Según destaca la Corte Suprema, esta herramienta resulta fundamental para optimizar las experiencias ya implementadas y mejorar de manera continua el servicio de justicia brindado a la ciudadanía.