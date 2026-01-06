Robaron en un estacionamiento, fueron acusados y deberán reparar a la víctima para evitar el juicio en Neuquén

Un robo ocurrido en un estacionamiento de la ciudad de Neuquén derivó en la formulación de cargos contra dos hombres y en un acuerdo judicial que les permitirá evitar el juicio, siempre que cumplan una serie de condiciones y reparen el daño causado a la víctima.

El hecho fue abordado en una audiencia encabezada por el juez de garantías Luciano Hermosilla, donde la fiscalía expuso la acusación y las partes consensuaron la aplicación de una suspensión de juicio a prueba, mecanismo que quedó formalmente homologado.

El hecho investigado

De acuerdo al relato de la asistente letrada Silvia Garrido, el episodio ocurrió el 5 de enero de 2026, alrededor de las 10 de la mañana, sobre calle Doctor Ramón al 800, frente a un gimnasio de la capital neuquina.

En ese lugar, que se movilizaban en un automóvil, descendieron y forzaron la puerta trasera derecha de un vehículo estacionado. Para concretar el robo rompieron una cerradura y sustrajeron una bolsa con 15 remeras y una caja de encomiendas.

Detención y antecedentes

Tras el ilícito, ambos hombres se dieron a la fuga, pero fueron aprehendidos cerca de una hora más tarde, alrededor de las 11:15, en la intersección de las calles Buenos Aires e Islas Malvinas.

Durante la audiencia, la fiscalía informó además que uno de los acusados, contaba con un legajo previo por un hecho de robo simple en grado de tentativa ocurrido en agosto de 2025, y que al momento de su detención se encontraba en estado de rebeldía, con una orden de captura vigente.

Calificación legal y plazos

Garrido calificó el hecho como robo simple, en carácter de coautores. El juez de garantías fijó un plazo de cuatro meses para la investigación, conforme a lo establecido en el artículo 158 del Código Procesal Penal.

No se solicitaron medidas de coerción privativas de la libertad, ya que fiscalía y defensa acordaron la aplicación de una suspensión de juicio a prueba.

Suspensión de juicio y condiciones

El magistrado resolvió tener por formulados los cargos, levantar la rebeldía y la orden de captura que pesaban sobre uno de los detenidos, y conceder la probation. Como parte del acuerdo, se impusieron reglas de conducta por un año para uno y por un año y seis meses para el otro.

Entre las condiciones se estableció fijar residencia, no abusar del consumo de alcohol ni de estupefacientes, realizar presentaciones cuatrimestrales ante la autoridad judicial y cumplir tareas comunitarias: 96 horas para uno y 120 horas para el restante.

Reparación a la víctima

Además, se aprobó una reparación económica conjunta de 100 mil pesos a favor de la víctima, suma que deberá ser abonada en un plazo de 15 días.

Desde la fiscalía recordaron que la suspensión de juicio a prueba funciona como un “paréntesis” en el proceso penal: si los imputados cumplen todas las condiciones impuestas, la causa se extingue sin generar antecedentes; en caso contrario, el proceso penal se reanuda.