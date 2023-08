Intento de femicidio en Neuquén: comenzó el juicio contra el hombre que le dio 16 puñaladas a su exmujer

El tribunal, integrado por los jueces Marco Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Gustavo Ravizzoli, deberá definir si José Gregorio Montaño es responsable del intento de femicidio de su expareja, Odra María González Trías, de 39 años, ocurrido en la ciudad de Neuquén, en el barrio TCI, el 22 de septiembre de 2022. Ese día el hombre, que tenía prohibido acercase a ella luego de amenazarla de muerte, la cruzó cuando dejó a uno de sus hijos en la escuela, sacó un cuchillo de mango anaranjado y le dio 16 puñaladas.

La fiscal María Eugenia Titanti manifestó hoy en la apertura del juicio que el 17 de julio de 2022 Montaño fue hasta la casa de Odra, de quien estaba separado, y le dijo «que se cuidara porque la podía matar en cualquier lado». Ella lo denunció en el juzgado de Familia y se le impuso una prohibición de acercamiento de 200 metros, por 60 días.

El imputado incumplió con esa orden judicial. Volvió a acercarse a Odra, y al igual que hace la mayoría de las víctimas de violencia de género, ella denunció que él no estaba acatando la medida cautelar. Fue entonces que el 22 de septiembre, luego de ser notificado, la interceptó con su bicicleta y sacó el cuchillo. Logró salvarse gracias a la intervención de dos hombres que estaban en el lugar y enfrentaron a Montaño.

Le produjo una serie de lesiones, la que aún perdura es la de la mano izquierda, de la que no ha recuperado la movilidad: no puede cerrar el puño y perdió la sensibilidad. Esto le impidió volver a trabajar hasta el día de hoy. Estuvo internada en el hospital Castro Rendón y debió ser intervenida quirúrgicamente.

Titanti aseguró que no se trató de un hecho aislado, sino que la relación de pareja, que mantuvieron durante 14 años, estuvo marcada por episodios de violencia de género física, psicológica y económica. Ambos son oriundos de Venezuela y tienen dos hijos de 15 y 14 años. Montaño llegó a la Argentina con ellos, sin autorización de Odra.

La funcionaria afirmó que la mujer «ya no aceptaba continuar siendo sometida».

La acusación es por homicidio doblemente agravado, por la relación de pareja y por el contexto de violencia de género, en grado de tentativa, en concurso real con la desobediencia y amenazas. A estos cargos adhirió la abogada querellante, Silvana Colipi.

La defensora pública, Verónica Zingoni, señaló que no va a solicitar la absolución de Montaño. Su teoría es que no tuvo intención de matarla. El ataque no fue premeditado, ni planificado. Por eso planteó una calificación alternativa: lesiones graves, agravadas por el contexto de violencia de género.

El imputado se encuentra con prisión preventiva. Está previsto que el juicio se extienda hasta el viernes, cuando se desarrollen los alegatos de cierre.