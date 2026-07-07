Procesaron al dueño de Manaos por una presunta deuda millonaria con ARCA en evasión de ganancias

La Justicia Federal procesó sin prisión preventiva a Orlando Canido, fundador y propietario de la marca de gaseosas Manaos, en el marco de una causa que investiga una presunta evasión tributaria simple vinculada al Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2020. La resolución fue dictada por el Juzgado Federal N.º 2 de Morón.

En la misma decisión, el juez Jorge Rodríguez también procesó a Refres Now S.A., la empresa responsable de la elaboración y comercialización de Manaos, al considerar que ambas partes están involucradas en el hecho investigado.

La causa del dueño de Manaos por una presunta deuda millonaria con ARCA

El magistrado ordenó un embargo preventivo de 250 millones de pesos sobre los bienes de Canido. La misma medida cautelar fue aplicada a la empresa, que deberá responder con sus activos por el mismo monto mientras avanza el expediente judicial.

Pese al procesamiento, el empresario continuará en libertad, ya que la resolución fue dictada sin prisión preventiva. La investigación continuará con la recolección de pruebas para determinar la eventual responsabilidad penal de los imputados.

Orlando Canido, dueño de la empresa Manaos (Foto: archivo)

El caso cobró mayor repercusión luego de que se recordaran declaraciones públicas realizadas por Canido en una entrevista, en la que describió operaciones comerciales concretadas en efectivo y relató detalles sobre la adquisición de la marca Cunnington, una de las principales competidoras de Manaos en el segmento de bebidas económicas.

Sobre el caso, el mismo empresario se refirió de forma irónica a la investigación por presunta evasión fiscal:«En los diarios dice que evadí como mil millones» afirmó en esa entrevista.

Durante esa conversación, el empresario sostuvo que el mercado de las gaseosas sufrió una fuerte concentración en las últimas dos décadas. Según explicó, de las 43 fábricas que existían cuando comenzó su actividad, actualmente quedan apenas seis, mientras que en el segmento de bajo precio predominan Manaos y Cunnington.

Canido también afirmó que, tras la compra de su competencia, Manaos concentra la mayor parte del mercado de gaseosas económicas, y señaló que esa operación respondió a una estrategia para consolidar la posición de la empresa dentro del sector.

Con información de NA e IProfesional