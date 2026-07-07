Leandro Paredes, tras el cruce clave que salvó a Argentina ante Egipto por el Mundial: «No me di cuenta de la magnitud de la jugada»

Leandro Paredes fue una de las grandes figuras de la Selección en la victoria ante Egipto. (Foto: AP)

Leandro Paredes fue una de las grandes figuras de la agónica y épica victoria de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El mediocampista se metió en el equipo como volante central, respondió con una actuación de alto nivel y, además, protagonizó una salvada clave sobre el final, cuando el encuentro estaba 2-2 y el conjunto africano amenazaba con un contragolpe que pudo haber cambiado la historia.

El corte de Paredes que valió como un gol. pic.twitter.com/uVselZdcgl — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Al terminar el partido, el volante se refirió justamente a esa acción decisiva: «No lo volví a ver pero ya en la cancha se veía que se venían muchos y eran muy rápidos. Era una de las últimas del partido, cuando íbamos 2-2 y si sirve para ayudar, bienvenido sea», señaló en primera instancia.

Luego, explicó que recién tomó dimensión de la importancia de ese cruce cuando finalizó el encuentro: «No me di cuenta la magnitud de la jugada. Cuando terminé y mis compañeros me hablaron de la jugada me di cuenta de lo que significó y es algo muy gratificante. Pero como te digo, estamos para ayudar y para dar cada uno lo que puede en cada momento», amplió.

Paredes también destacó la fortaleza anímica del equipo para sobreponerse a un desarrollo muy adverso: «Nunca nos sentimos afuera, nunca dejamos de creer ni de confiar. Estábamos haciendo un gran partido, controlando casi siempre, creando, y en los dos momentos que mejor nos sentíamos nos golpearon. Fue muy duro pero esta Selección no deja de creer ni de pelear nunca«, aseguró el mediocampista, antes de cerrar con un mensaje desafiante: «Seguimos vivos. Van a tener que esperar un poco más».

Ahora, la Selección aguardará por su rival de los cuartos de final, que saldrá del cruce entre Colombia y Suiza, programado para este martes desde las 17.