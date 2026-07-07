Scaloni, emocionado tras el gran triunfo de Argentina ante Egipto en el Mundial

El entrenador de la Albiceleste, conmovido por el triunfazo argentino ante Egipto.

La emoción se apoderó de Lionel Scaloni luego de la remontada histórica que terminó con victoria de la Selección Argentina por 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial y el entrenador no pudo dar declaraciones luego del encuentro.

Al igual que Lionel Messi, a quien también se lo vio llorando en el campo de juego, el técnico no logró contener las lágrimas y se quebró ante la pregunta del peridista Joaquín Bruno, quien intentó entrevistarlo en el césped del Estadio Atlanta, tal como está previsto por FIFA al final de cada compromiso.

¡ASÍ VIVIÓ SCALONI EL TRIUNFO AGÓNICO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA! 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/qHupQ1zlJp — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

«No puedo ni levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Me tengo que ir, disculpame», expresó el santafesino en las pocas palabras que logró elaborar en medio de una conmoción absoluta.

El que sí logró hablar ante la prensa, pese a que también se mostró muy emocionado, fue Roberto Ayala, uno de los ayudantes de campo, quien explicó: «Nos está volviendo el alma al cuerpo. Agradecerles a estos muchachos que emocionan, no se cansan, van por más y son capaces de hacer estas cosas».

A su vez, agregó: «Estábamos golpeados, pero se prometieron a sí mismos que si nos tocaba irnos lo haríamos con la frente en alto. Otra demostración de un grupo increíble».

La Albiceleste perdía el encuentro, pero todo cambió a los 79, cuando Cuti Romero descontó y más tarde, a los 83, Lionel Messi lo igualó.

A los 92 apareció Enzo Fernández para poner el 3-2 decisivo y lograr el pase a la siguiente ronda en una jornada heroica. El sábado a las 22 el seleccionado se medirá ante el ganador de Suiza y Colombia.