Cuándo juega la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026: días y horarios

La Selección Argentina derrotó 3-2 a Egipto en Atlanta y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026. Con este triunfo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dio un nuevo paso en su objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022 y ya conoce cuándo volverá a salir a la cancha.

Tras superar los octavos de final, la Albiceleste volverá a jugar el próximo sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), en Kansas City.

El rival saldrá del cruce entre Colombia y Suiza, que se enfrentarán esta tarde, desde las17, por un lugar entre los ocho mejores del certamen.

La agenda con los cruces de cuartos de final

Jueves 9 de julio

17 horas: Francia vs. Marruecos (Boston Stadium)

Viernes 10 de julio

16 horas: España vs. Bélgica (Los Angeles Stadium)

Sábado 11 de julio

18 horas: Noruega vs. Inglaterra (Miami Stadium)

22 horas: Argentina vs. Colombia/Suiza (Kansas City Stadium)

La emoción de Lionel Messi tras la remontada ante Egipto

Luego de la increíble remontada ante Egipto, Lionel Messi pasó de la frustración al desahogo, en un resumen de lo que ha sido su carrera en la Selección Argentina.

El equipo nacional perdía 2 a 0 y el partido era una pesadilla. Una vez más, logró reaccionar y lo dio vuelta para pasar a cuartos de final del Mundial 2026.

El encuentro no empezó bien para el capitán que falló la chance de empatar en el primer tiempo de penal. El arquero le contuvo el remate como ya le había pasado contra Austria.

¡¡LAS LÁGRIMAS DE MESSI PORQUE ESTAMOS EN CUARTOS!! 🩵🤍 pic.twitter.com/mCiTPq32wb — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Egipto se puso 2 a 0 en el complemento y Messi no podía hacer la diferencia. En un momento, la actitud del equipo cambió y el «10» se enchufó.

Tiró el centro en el gol de cabeza de Cuti Romero para el 1-2 y anotó el 2-2 con un fuerte zurdazo luego de varios rebotes. Enzo Fernández metió el 3-2 de cabeza y Argentina festejó una remontada para la historia.