Intentó matar a un pasajero en pleno viaje por aplicación en Bariloche: la causa avanzará a juicio

El caso ocurrido en abril de 2025 durante un viaje contratado por aplicación en Bariloche avanzó hacia el juicio oral. La Justicia aceptó la acusación fiscal y dio por admitida una amplia cantidad de pruebas y convenciones probatorias que permitirán agilizar el debate.

El acusado, un conductor de la plataforma, enfrentará un juicio ante un tribunal colegiado por tentativa de homicidio y lesiones leves, tras un hecho que dejó a un hombre gravemente herido y a la esposa del agresor con lesiones menores.

Cómo ocurrió el ataque

Según expuso la Fiscalía, el hecho se produjo el 26 de abril de 2025 en la intersección de avenida Los Pioneros y calle Nilpi. Durante un traslado, una discusión dentro del vehículo derivó en una agresión con arma blanca contra uno de los pasajeros, quien sufrió heridas graves consideradas tentativa de homicidio.

La esposa del conductor intentó intervenir para frenar la agresión, pero también resultó lesionada, por lo que se le atribuyó al imputado un segundo hecho de lesiones leves.

Pruebas admitidas para el juicio

En esta etapa procesal, el Ministerio Público Fiscal presentó más de veinte testimonios y un extenso cuerpo probatorio documental, material y pericial, que fue admitido por el magistrado interviniente. Entre los elementos incorporados figuran: actas policiales iniciales, informes forenses y médicos, croquis de la escena, registros fílmicos de cámaras de seguridad, informes técnicos del vehículo involucrado, evidencia digital de la plataforma de transporte, registros del sistema de emergencias, actas de allanamiento, secuestro y requisa del vehículo.

Además, están incorporadas las prendas con manchas hemáticas, documentación del secuestro del arma blanca, pericias de laboratorio vinculadas a esa evidencia.

También se incluyeron informes de organismos técnicos, documentación de la intervención policial y sanitaria y registros del Centro de Monitoreo.

Convenciones probatorias y próximos pasos

Durante la audiencia, las partes acordaron convenciones probatorias, lo que permitirá abreviar ciertos puntos de prueba y sumar claridad al juicio oral. Con la acusación aceptada, el magistrado solicitó a la Oficina Judicial fijar fecha para el debate, que se estima durará entre tres y cuatro jornadas.

Debido a la pena en expectativa, el proceso se llevará adelante ante un tribunal colegiado.