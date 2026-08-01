Se negó a declarar el cuidador acusado de agredir a dos mujeres en un geriátrico de Mar del Plata

Avanza la investigación por las agresiones en un geriátrico de Mar del Plata. Foto: NA

La investigación por los presuntos maltratos a dos adultas mayores en un geriátrico de Mar del Plata continúa avanzando con nuevas medidas judiciales, donde el acusado se negó a declarar.

Recalifican la causa por los presuntos maltratos en un geriátrico

El cuidador acusado de agredir a dos residentes del establecimiento David, Nicolás Gastón Cichero, fue indagado este sábado, aunque decidió no responder las preguntas de la fiscalía. El hombre quedó imputado por los delitos de lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas, luego de que la causa fuera recalificada a partir de nuevos informes médicos.

El caso tomó estado público tras la difusión de imágenes de las cámaras de seguridad en las que, presuntamente, se observa al trabajador insultar, amenazar y agredir físicamente a dos mujeres de edad avanzada mientras una de ellas recibía asistencia para alimentarse.

Tras la denuncia presentada por los responsables del geriátrico, el empleado fue despedido y posteriormente detenido por orden judicial. Durante la audiencia de este sábado, según confirmó el fiscal Carlos Russo, el acusado solo manifestó que no había amenazado a una excompañera de trabajo y luego optó por guardar silencio. Su defensa, además, anticipó que solicitará la excarcelación.

Uno de los principales avances de la causa fue la modificación de la calificación legal, ya que inicialmente la investigación se tramitaba por lesiones leves, pero un informe odontológico determinó que una de las víctimas perdió dos dientes incisivos superiores como consecuencia de las agresiones.

De acuerdo con la fiscalía, esa lesión adquiere especial gravedad debido a la edad y el delicado estado de salud de la mujer, ya que compromete su alimentación y podría derivar en otras complicaciones médicas. Además, durante el allanamiento realizado para concretar la detención del imputado, la Policía secuestró su teléfono celular, que será sometido a peritajes.

La fiscalía también ordenó el secuestro de los equipos de grabación del geriátrico para revisar en detalle las imágenes almacenadas y establecer si existieron otros episodios de violencia que no hayan sido denunciados.

El objetivo es determinar si hubo más residentes afectados durante el tiempo en que Cichero trabajó en el establecimiento. Mientras tanto, los familiares de las dos víctimas continúan siendo informados sobre el avance del expediente y la investigación permanece abierta.

NA