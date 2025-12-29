Irregularidades en la AFA: declaran los presuntos testaferros de Toviggino

La situación judicial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se complica en dos frentes simultáneos. Este lunes, el juez federal Marcelo Aguinsky tomará declaración por videollamada a Luciano Pantano y Ana Conte, madre e hijo, señalados como los presuntos testaferros de Pablo Toviggino, el brazo derecho de Claudio «Chiqui» Tapia.

La Justicia busca determinar cómo un monotributista y una jubilada, integrantes de la sociedad Real Central SRL, pudieron adquirir una mansión de lujo en Villa Rosa, Pilar. La sospecha principal es que la propiedad pertenecería en realidad a Toviggino y que los fondos utilizados no coinciden con el perfil patrimonial de los compradores declarados.

Irregularidades en la AFA y la conexión Miami: 42 millones de dólares bajo la lupa

Mientras en Argentina se avanza sobre la mansión de Pilar, desde los Estados Unidos llegó un reporte que sacude los cimientos de la calle Viamonte. La justicia norteamericana investiga operaciones financieras sospechosas realizadas desde la sede de la AFA en Miami.

Según reveló el diario La Nación, se detectaron depósitos por cerca de 42 millones de dólares en cuatro sociedades constituidas en Florida. Lo que encendió las alarmas de los investigadores es que estas empresas:

No tienen empleados declarados.

No registran actividad comercial ni oficinas físicas operativas.

ni oficinas físicas operativas. Funcionan presuntamente como sociedades pantalla para el movimiento de divisas.

La investigación periodistica reveló que tres barilochenses figuran en cuatro sociedades constituidas en el estado norteamericano de Florida, a través de las cuales se canalizaron 42 millones de dólares provenientes de la firma TourProdEnter LLC, también constituida en Florida en 2021, y que se convirtió en “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA, según publicó La Nación.

Los propietarios de esta última empresa son Erica Gillette, quien se presenta en redes sociales como “dedicada a la familia full time” y es pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal del “Chiqui” Tapia. En cuatro años esta empresa recaudó 260 millones de dólares para la AFA.

Toviggino y el poder en la AFA

Pablo Toviggino no es un dirigente más; es considerado el estratega político de la gestión de Tapia y el hombre que maneja los hilos del Consejo Federal y las cajas del fútbol del interior. El avance judicial sobre su entorno íntimo y las cuentas en el exterior marca un punto de inflexión en el escrutinio sobre el patrimonio de los directivos del fútbol argentino.

El juez Aguinsky espera que las declaraciones de este lunes arrojen luz sobre la ruta del dinero que terminó en la construcción de la «mega mansión», mientras se aguardan nuevos informes de cooperación internacional desde Estados Unidos para desentramar el destino de los 42 millones de dólares que salieron de las arcas de la institución.