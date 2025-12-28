Irregularidades en la AFA: tres barilochenses aparecen en cuatro empresas con sede en Florida que recibieron US$42 millones

Las irregularidades que están siendo investigadas en torno a la administración de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que preside Claudio “Chiqui” Tapia, volvieron a tener nexos con la región como sucedió con Juan Pablo Beacon, el excandidato a intendente de Viedma por el ARI, miembro de la empresa Malte SRL, firma señalada como dueña de una imponente propiedad en Pilar que le atribuyen a Tapia y al tesorero Toviggino, tesorero de la AFA.



Una investigación periodística del diario La Nación, liderada por Hugo Alconada Mon, reveló que tres barilochenses figuran en cuatro sociedades constituidas en el estado norteamericano de Florida, a través de las cuales se canalizaron 42 millones de dólares provenientes de la firma TourProdEnter LLC, también constituida en Florida en 2021, y que se convirtió en “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA, según publicó La Nación.



Los propietarios de esta última empresa son Erica Gillette, quien se presenta en redes sociales como “dedicada a la familia full time” y es pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal del “Chiqui” Tapia.

En cuatro años esta empresa recaudó 260 millones de dólares para la AFA.



Las cuatro sociedades en la que intervienen los barilochenses muestran características singulares que alimentan la posibilidad de que sean sociedades “vehículo” que intermedien en un eventual desvío de decenas de millones de dólares de la AFA hacia personas que permanecen en las sombras.



Lo más llamativo de la investigación es que los tres barilochenses “ trabajan como empleados en relación de dependencia en Bariloche, son beneficiarios de viviendas sociales, afrontaron ejecuciones comerciales y fiscales y, en un caso, fue declarada en quiebra con presunción de fraude”, asegura la investigación firmada por Nicolás Pizzi, Ignacio Grimaldi y Alconada Mon.

Las sociedades sospechosas



Los registros bancarios de TourProdenter LLC en Estados Unidos reflejan que la empresa giró al menos US$42 millones de la AFA a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) constituidas en Florida, Estados Unidos, mediante transferencias de cinco y seis cifras, de manera constante, durante los últimos tres años. Las sociedades son Soagu Services LLC, que recibió US$10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por US$13,4 millones; Velp LLC, con US$3 millones; ; y Velpasalt LLC, con US$14,7 millones, aun cuando no registran empleados, ni actividad verificada.



“Soagu Services LLC figura vinculada a J.A.O. (este medio se resguarda los nombres porque no pesa acusación judicial contra ellos), de 54 años, quien acumula más de $23 millones en deudas con el sistema financiero argentino y trabaja en relación de dependencia en una farmacia de Bariloche, donde reside y donde fue preadjudicatario en 2009 de una vivienda de 2 dormitorios con el Plan Federal I durante el kirchnerismo, según consta en el Boletín Oficial 4795 de la provincia, de enero de 2010”, señala La Nación.



El matutino agrega que “los vínculos entre J.A.O. y Soagu Services LLC con la siguiente sociedad, Marmasch LLC son múltiples. Para empezar, porque la firma que se constituyó ocho meses después, en abril de 2023, lleva las iniciales de quien figura como su responsable: M.M.S, quien reside en Bariloche, donde también trabaja en relación de dependencia en un local de decoración. Adjudicataria de una vivienda de un dormitorio del Fonavi en 1999, M.M.S afrontó desde entonces juicios ejecutivos, una ejecución fiscal por el municipio de su ciudad, y una ejecución judicial”, de acuerdo a documentos oficiales que citó La Nación.



M.M.S, argentina de 54 años, es la pareja de J.A.O., señaló La Nación. “Y como él, también declaró como domicilio para Marmasch LLC en Miami la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, con Registered Agents Inc. como agente registradora. Pero ambos viven en Bariloche y trabajan a una cuadra de distancia”.



Con las mismas direcciones en Estados Unidos se constituyeron la sociedad Velp LLC, donde aparece como responsable V.I.L, una argentina de 52 años que es pareja, a su vez, de R.S, responsable de la cuarta sociedad, Velpasalt LLC.

R.S fue declarado en quiebra en 2019 por el Juzgado en lo Comercial N° 12.



“Operador turístico, el recorrido de R.S. aporta un dato adicional. Trabaja para una agencia que ofrece servicios en Chile y la Argentina, con epicentro en la misma ciudad donde residen» los otros dos involucrados, señala la nota.



“La agencia de R.S. funciona a sólo 200 metros de la farmacia donde atiende J.A.O. y a 300 metros del local donde trabaja M.M.S” en Bariloche, precisó la investigación.