La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió por mayoría reducir de 16 a 14 años la condena contra el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, por nueve hechos de abuso sexual. Además, ratificó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

El fallo, de 636 páginas, fue firmado por los jueces Horacio Leonardo Días, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morin. Este último votó en disidencia y sostuvo que correspondía anular la sentencia y realizar un nuevo juicio. Según fuentes del caso, la defensa del exfuncionario, a cargo del abogado Maximiliano Rusconi, buscará avanzar en esa dirección cuando recurra ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Alperovich cumple prisión domiciliaria en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero, debido a su edad y sus problemas de salud.

Por qué redujeron la condena a José Alperovich

En noviembre de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29, a cargo del juez Juan María Ramos Padilla, había condenado a Alperovich a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.

La víctima es su sobrina segunda, quien trabajó como secretaria privada y asesora del exgobernador durante su mandato como senador nacional.

Los jueces Días y Sarrabayrouse rechazaron el planteo de nulidad presentado por la defensa y consideraron que el tribunal de primera instancia había valorado correctamente las pruebas, con elementos suficientes para acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable.

También descartaron que el juez Ramos Padilla hubiera actuado con un “sesgo de confirmación”. En ese sentido, cuestionaron los argumentos de la defensa que ponían en duda el testimonio de la denunciante por haber continuado trabajando con Alperovich o participado en eventos sociales después de las agresiones. Para los camaristas, esos planteos se apoyaron en estereotipos de género y concepciones arcaicas.

La mayoría sostuvo que el relato de la víctima no fue un testimonio aislado, sino que estuvo respaldado por otras pruebas relevantes. Además, consideró probado que el exgobernador utilizó su poder político, económico y familiar para someterla, aprovechándose de la desigualdad existente en la relación laboral y de la dependencia funcional.

Sin embargo, los magistrados encontraron un error constitucional en la determinación de la pena realizada en primera instancia y resolvieron reducirla dos años.

En particular, señalaron que Ramos Padilla había valorado negativamente el descargo del acusado, quien sostuvo que era víctima de una operación política y de un intento de extorsión. Los camaristas recordaron que el imputado no tiene la obligación de decir la verdad y que puede recurrir a cualquier estrategia procesal lícita para ejercer su defensa.

Por ese motivo, consideraron que utilizar el contenido de su descargo para incrementar la pena afectó sus garantías constitucionales.

Los agravantes que mantuvieron la pena por encima del mínimo

A pesar de la reducción, la Cámara de Casación mantuvo distintos agravantes que justificaron una condena muy superior al mínimo legal de seis años.

Entre ellos, los jueces contemplaron:

La duración de los abusos y la reiteración de los hechos.

La realización de las agresiones sexuales sin profilaxis, que expuso a la víctima a riesgos de embarazo y transmisión de enfermedades.

El poder y la influencia que tenía Alperovich por los cargos públicos que ocupó.

El incumplimiento de las expectativas de cuidado y protección derivadas del vínculo familiar y laboral.

El ofrecimiento de dinero a través de intermediarios para intentar evitar que se formalizara la denuncia.

La difusión del nombre y apellido de la denunciante en redes sociales por parte del exgobernador, cuando el caso tomó estado público, lo que fue considerado una nueva revictimización.

Como circunstancias atenuantes, la sala tuvo en cuenta la edad de Alperovich, sus afecciones médicas y el acompañamiento de su núcleo familiar durante el proceso.