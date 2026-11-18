La Selección Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, lista para el estreno ante Australia. (Foto: Prensa AFA)

La Selección Argentina se enfrentará con Australia este jueves desde las 13 (hora argentina), en lo que será el debut de ambos equipos en el Mundial Sub 17 de Qatar 2026.

El encuentro, correspondiente a la primera fecha del grupo C, se disputará en la cancha 8 del complejo Aspire Zone, en Doha, y contará con la transmisión de TyC Sports. Mozambique y Dinamarca completan la zona.

El certamen cuenta con 48 selecciones, distribuidas en doce grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final. En esa instancia quedó eliminado el seleccionado nacional en la última edición, tras caer frente a México.

Además, cabe destacar que, a partir de un acuerdo entre la FIFA y Qatar, el Mundial Sub 17 comenzó a disputarse anualmente desde 2025, en lugar de cada dos años. El país asiático será sede del certamen, al menos, hasta 2029.

En total, son 21 los futbolistas convocados por el entrenador Diego Placente para representar a la Selección Argentina. Entre ellos, varios ya debutaron en Primera División: Simón Escobar (Vélez), Giovanni Baroni (Talleres), Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Álvaro Güich (Rosario Central), Juan Cruz Policella (Vélez) y Marcos Ortiz (Belgrano).

Formaciones, hora y TV

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Bautista Giménez, Álvaro Güich, Simón Escobar; Matheo Machuca, Galo Escobar, Tobías Goytía; Giovanni Baroni, Alan Alcaraz y Juan Cruz Policella. DT: Diego Placente.

Australia: el entrenador todavía no confirmó la formación para el encuentro. Se espera que dé a conocer el equipo en las próximas horas. DT: Carl Veart.

Hora: 13.

TV: TyC Sports.

Estadio: cancha 8 del complejo Aspire Zone, Doha, Qatar.

Los próximos partidos y la lista de convocados

Después del debut frente a Australia, este jueves, la Selección se medirá con Mozambique el domingo 22 de noviembre desde las 12:30 y cerrará su participación en el grupo C frente a Dinamarca, en el mismo horario.

En cuanto a la lista de los 21 convocados, Vélez es el club que más representantes aporta, con cuatro jugadores. Boca y River, en tanto, suman tres cada uno. También hay juveniles de Argentinos Juniors, Huracán, Aldosivi, Rosario Central, Banfield, Lanús, Independiente, Belgrano y Talleres.

Los arqueros elegidos son Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Parga (Huracán) y Kevin Báez (Aldosivi). En defensa estarán Thiago Pérez (Huracán), Julio Coria (Boca), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizábal (Banfield), Bautista Giménez (River), Simón Escobar (Vélez) y Alex Cardozo (Lanús).

Para el mediocampo fueron convocados Matheo Machuca (Independiente), Galo Escobar (River), Benjamín Vallejo (Vélez), Marcos Ortiz (Belgrano), Giovanni Baroni (Talleres) y Mateo Sánchez (Boca). Por último, los delanteros serán Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez), Emiliano Barrionuevo (Boca), Tobías Goytía (River) y Juan Cruz Policella (Vélez).