Marianela Mirra rompió el silencio sobre José Alperovich: la confesión que sorprendió tras los rumores de crisis

Marianela Mirra volvió a aparecer públicamente y rompió el silencio sobre su matrimonio con José Alperovich, después de que circularan versiones sobre una profunda crisis de pareja. La ganadora de Gran Hermano 2007 fue abordada por una cronista de LAM (América TV) y sorprendió al hablar abiertamente de sus sentimientos por el exgobernador de Tucumán.

A casi un año de su casamiento, celebrado en noviembre de 2025, Mirra aseguró que atraviesa un buen momento sentimental y desestimó los rumores de una separación actual.

Sin embargo, sus declaraciones llegaron en medio de nuevas revelaciones sobre los conflictos de convivencia que habría atravesado el matrimonio, incluidos un viaje de la mediática al exterior y supuestos cambios en la dinámica de la relación.

Qué dijo Marianela Mirra sobre su matrimonio con José Alperovich

Durante el encuentro con la periodista de LAM, Mirra respondió algunas preguntas sobre su vida personal y el presente de su matrimonio.

Cuando le consultaron cómo se encontraba, aseguró que estaba muy bien. Luego, ante la pregunta sobre su relación con Alperovich, definió el matrimonio como “espectacular”.

Pero la declaración que más llamó la atención llegó cuando habló de sus sentimientos hacia el exmandatario tucumano.

“Lo amo. Estoy a full con él”, afirmó, y dejó en claro que continúa acompañándolo.

También fue consultada sobre la convivencia y el vínculo con la familia del exgobernador. Mirra aseguró que mantienen una buena relación y sostuvo que nunca existieron conflictos con sus familiares.

Además, señaló que los allegados a Alperovich lo visitan habitualmente.

La crisis matrimonial que revelaron en LAM: un viaje a Aruba y una decisión inesperada

Aunque Marianela Mirra se mostró enamorada, en LAM trascendieron detalles de una supuesta crisis que habría atravesado la pareja meses atrás.

Según relató Pepe Ochoa, en agosto de 2026 recibió información sobre un conflicto de convivencia que habría llevado a la ex Gran Hermano a replantearse la continuidad de su matrimonio.

De acuerdo con esa versión, Mirra habría decidido viajar durante aproximadamente dos semanas y media a Aruba junto a su madre, con la intención de tomar distancia y reflexionar sobre su futuro sentimental.

Al regresar, habría optado por darle otra oportunidad a la relación, aunque con algunas condiciones relacionadas con la convivencia.

Incluso, en el programa señalaron que la pareja habría evaluado la posibilidad de vivir en espacios separados dentro del mismo complejo residencial de Puerto Madero.

Estas versiones no fueron confirmadas por los protagonistas, y contrastan con las declaraciones recientes de Mirra, quien aseguró que continúa junto a su marido.

Cómo fue el casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich

La pareja contrajo matrimonio el 27 de noviembre de 2025, en una ceremonia íntima realizada en un departamento de Puerto Madero, Buenos Aires.

La boda se celebró en el domicilio donde Alperovich cumple prisión domiciliaria, en el marco de su condena por abuso sexual.

En aquel momento circularon versiones sobre una celebración con numerosos invitados, pero Mirra aclaró que se trataba de una ceremonia privada, con los testigos requeridos.

Las primeras imágenes del casamiento fueron difundidas por programas de espectáculos y mostraron a la ex Gran Hermano vestida de novia junto al exmandatario.

La relación había sido confirmada públicamente en abril de 2025, aunque ambos mantenían un vínculo desde muchos años antes.

La situación judicial de José Alperovich y su vida en Puerto Madero

El exgobernador de Tucumán fue condenado en junio de 2024 a 16 años de prisión por delitos de abuso sexual contra su sobrina.

Posteriormente, accedió al régimen de prisión domiciliaria y comenzó a cumplir la condena en un departamento de Puerto Madero.

Su situación judicial estuvo presente durante toda la relación pública con Mirra, quien manifestó en distintas oportunidades su apoyo al exfuncionario.

En noviembre de 2025, pocos días después del casamiento, Alperovich también atravesó un problema de salud que requirió una internación y una intervención quirúrgica por un cuadro gastrointestinal.

Marianela Mirra despejó los rumores de separación: ¿cómo sigue la pareja?

Las declaraciones de la exganadora de Gran Hermano llegaron después de meses de especulaciones sobre su vida matrimonial.

Si bien en LAM se difundieron versiones sobre una crisis y cambios en la convivencia, Mirra aseguró que sigue enamorada de Alperovich y que continúa acompañándolo.

Por el momento, la pareja no dio mayores detalles sobre los supuestos conflictos que habrían atravesado durante agosto.

Lo cierto es que, con su reaparición ante las cámaras, Marianela Mirra volvió a defender públicamente su relación con José Alperovich, dejando en claro que, al menos desde su perspectiva, el matrimonio continúa.