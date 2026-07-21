Es oficial: renunció un director del Banco Nación y Javier Lanari, exsecretario de Prensa, será su reemplazo

El Gobierno hizo oficial un cambio clave en la cúpula del Banco de la Nación Argentina (BNA). Según se publicó en el Boletín Oficial, Javier Lanari –ex secretario de Comunicación y Prensa de la Nación- asumirá en lugar de Gonzalo Pascual, quien había presentado su renuncia.

Javier Lanari asume como director de Banco Nación

Mediante el decreto 618/2026, se indicó que Lanari asumirá el cargo de director del Banco Nación para completar el periodo de ley que vence el 4 de febrero de 2028. Si bien se publicó este martes, el nombramiento al frente de la entidad bancaria está fechada al 25 de junio de 2026.

El nombramiento de Lanari inició con un rumor y había comenzado a circular a principio de mes, poco después de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.

El actual director del BNA renunció a la Secretaría de Prensa una semana antes de que se confirme la salida del exvocero presidencial y en su lugar quedó el locutor nacional y especialista en comunicación institucional, Fabián Fernández. El cambio quedó asentado con el decreto 551/2026.

La llegada al organismo público ocurre a partir de la renuncia presentada por el abogado Gonzalo Pascual, a quien le agradecieron por «los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo». Pascual había sido designado dentro del directorio el 5 de febrero de 2024, mediante el decreto N° 123/2024.

Integró el directorio durante poco más de dos años junto a Alejandro Henke, Manuel Calderón, Armando Guibert, Solana Pelayo y Miguel White.

Con información de Infobae

Quién es Javier Lanari

Previo a su ingreso a la función pública, Javier Lanari desarrolló una extensa carrera como periodista en radio y televisión. Trabajó en diversos espacios informativos y de análisis político junto a periodistas como Paulino Rodríguez, Pablo Rossi, Viviana Canosa y María Laura Santillán.

Durante ese período en los medios entabló una relación cercana tanto con el exfuncionario Manuel Adorni como con Javier Milei, participando activamente en debates políticos.

Con la llegada de La Libertad Avanza al Poder Ejecutivo en diciembre de 2023, se incorporó al equipo gubernamental. Durante el periodo 2023-2026, fue Subsecretario y Secretario de Prensa y formó parte central de la estrategia de comunicación institucional de Balcarce 50, desempeñándose primero como subsecretario y luego asumiendo la titularidad de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación.