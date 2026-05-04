Seguirá preso el acusado de matar a un hombre tras atropellarlo intencionalmente en Villa Llanquín

Eduardo Ismael Cariman está acusado por homicidio simple, tras embestir de manera intencional a un hombre con el que había discutido. Foto: Archivo

Eduardo Ismael Cariman, el acusado del homicidio de Horacio Aníbal Chávez, ocurrido el 6 de enero pasado en Villa Llanquín, el paraje ubicado a unos 45 kilómetros de Bariloche, continuará en prisión preventiva -en principio en una comisaría de la cordillera- por otros cuatro meses, según dispuso el juez Víctor Gangarrosa.

El magistrado atendió el pedido del fiscal Gerardo Miranda que requirió extender el plazo de investigación y la medida cautelar por cuatro meses más porque faltan medidas probatorias para avanzar en el control de acusación y llevar el caso a juicio oral por homicidio simple.

Cariman seguirá con prisión preventiva hasta el 8 de septiembre, a pesar del rechazo de la defensa que encabeza el abogado Manuel Mansilla, quien advirtió que realizaría una impugnación con efectos suspensivos para que la medida cautelar pierda validez, algo que el juez rechazó de plano y fundamentó con la normativa vigente.

El defensor expresó malestar en la audiencia que se realizó esta tarde en los tribunales de Bariloche y además de cuestionar la prolongación de la medida cautelar, entabló una discusión por el lugar de detención de su defendido, quien permanece alojado en la comisaría 36 de Dina Huapi, pero está sujeto a lo que disponga el Servicio Penitenciario Provincial que en caso de tener lugar en el Penal 3 podría trasladarlo.

Atropelló dos veces a la víctima con una camioneta

A Cariman se le atribuye que la tarde del 6 de enero de 2026, luego de mantener un altercado con Chávez, en el interior del predio de la víctima, ubicado a unos 800 metros de la balsa La Maroma que cruza el río Limay, abordó su camioneta Ford Ranger y embistió a Chávez de manera intencional cuando el hombre se encontraba de pie frente al vehículo. Luego, volvió a realizar una maniobra de marcha atrás y avanzó nuevamente, pasando por encima del cuerpo de la víctima por segunda vez.

Cariman se dio a la fuga y por la noche fue abordado por policías en el poblado, a quienes amenazó con un cuchillo en mano, lo que motivó la acusación por un segundo hecho por resistencia a la autoridad.

La calificación penal que se definió en la formulación de cargos realizada en enero es homicidio simple, en concurso real con resistencia a la autoridad calificada por haber sido cometida a mano armada.