Juicio a una mujer por el rasguño a una policía: querella pide 2 años de prisión, fiscalía 6 meses

El juicio contra Yessica Bonnefoi Carriqueo Antimil, la mujer mapuche acusada de rasguñar a una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en un desalojo en Villa Mascardi en 2017, entró en la etapa final con los alegatos de partes en los que hubo disímiles peticiones desde la absolución de la defensa, seis meses de prisión en suspenso que planteó la fiscalía y 2 años de cárcel efectiva que reclamó la querella.

La segunda audiencia en el Juzgado Federal terminó esta mañana con los alegatos y el traslado de la acusada al hospital Ramón Carrillo debido a un malestar de salud que presentaba.

Luego de dos audiencias, el juez federal Hugo Greca deberá definir -y dará a conocer la sentencia de manera escrita el viernes- la situación procesal de Bonnefoi, acusada por los delitos de lesiones leves agravadas por ser ocasionadas contra una agente de fuerzas de seguridad (cabo María Florencia Pérez), atentado y resistencia a la autoridad en un operativo de desalojo realizado contra la lof Lafken Winkul Mapu el 23 de noviembre de 2017.

El juicio se realizó en una reducida sala del Juzgado, que estuvo fuertemente vallado y con custodia federal los dos días. Las audiencias fueron transmitidas por la Multisectorial contra la represión de Bariloche y medios alternativos.

El Juzgado Federal de Bariloche permanece fuertemente vallado. Foto: Chino Leiva

El fiscal dijo que estaba acreditada la lesión de la policía

El fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó una condena de 6 meses de prisión en suspenso para Bonnefoi y consideró “acreditada la lesión” hacia la agente Pérez.

El representante del Ministerio Público se refirió a un testigo que “hizo el gesto de golpe en forma de garra”, tal como declaró la propia agente policial.

La querella, representada por abogados de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pidió una condena de 2 años de prisión efectiva al considerar que la acusada cuenta con antecedentes penales, como los 242 días que estuvo prófuga de la Justicia federal hasta ser detenida un mes atrás en Bariloche.

Sin embargo, el fiscal dijo no coincidir con la querella en este punto: “Hay que tener en cuenta los antecedentes y computados al día de hoy no tiene. Si no caeríamos en el peligro de juzgarla por un hecho posterior teniendo en cuenta los antecedentes que pueden venir”, explicó Vehils Ruiz.

El abogado querellante Sergio Letizia señaló a Bonnefoi por su “falta de arrepentimiento” y dijo que “se resistió a la orden emanada por la autoridad policial propinándole golpes de puño y rasguño a la agente María Florencia Pérez, que fue a cumplir su deber”.

«Las mujeres no estaban combatiendo, a lo sumo a las puteadas»

La defensa de Bonnefoi, que llevan adelante Laura Taffetani y Eduardo Soares de la Gremial de Abogados, reclamó al juez la absolución de la acusada e insistió que se trató de una “causa armada”.

Los abogados de la Gremial representan a Yessica Bonnefoi en el juicio por lesiones a una agente policial. Imagen captura de pantalla

“¿Cómo llegamos a juicio por esto si hubo también otros heridos?” se preguntó Soares en sus alegatos y calificó el caso como “inexplicable” excepto que se trate de una “causa armada”. Indicó que en el juicio no hubo testigos que acreditaran que Bonnefoi fue la autora de las lesiones de la agente Pérez y afirmó que la policía “miente”.

“Las mujeres no estaban combatiendo, tirando piedras, estaban a lo sumo a las puteadas”, dijo Soares, quien insistió que el operativo se realizó antes del amanecer y que no se cumplió con lo ordenado por el juez subrogante Gustavo Villanueva a quien destacó por su “prolijidad” en el detalle del procedimiento encomendado, que a su criterio, la PSA no cumplió.

“Esto empieza acá y termina con la muerte de Rafa Nahuel dos días después, 800 metros arriba”, dijo el abogado.