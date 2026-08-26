Juicio contra Aníbal Lotocki: continúa el debate por la muerte de un paciente y las lesiones gravísimas a cinco mujeres

El juicio contra el excirujano Aníbal Lotocki, se retoma este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires. El hombre enfrenta duras acusaciones por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate tras una intervención en Caballito y lesiones graves a cinco mujeres.

Nueva audiencia contra Aníbal Lotocki

Durante la audiencia previa declararon la viuda del paciente, tres coimputados, un amigo de la víctima, su secretaria y un efectivo de la Policía de la Ciudad.

La viuda de la víctima, Romina Scioli, se mostró conmovida en varias ocasiones y remarcó que su esposo no consumía drogas ni alcohol, no comía en exceso y tampoco tomaba medicación. También sostuvo que Zárate le había informado que solo se sometería a una operación de hernia.

“Lo que hizo este asesino lo podrían haber frenado”, expresó la mujer al apuntar contra Lotocki, mientras reclamaba una condena ejemplar: “Les pido que hagan algo esclarecedor, porque este hombre no puede estar en sociedad”.

Junto al excirujano, afrontan este juicio oral la contadora y directora del sanatorio, Andrea Isabel Torelli; los cirujanos plásticos Daniel Enrique Zambrano García y Polansky Peláez Hoyos; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; y la anatomopatóloga Silvia Mabel Fernández.

La instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek está imputada por encubrimiento agravado, acusada de presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki para entorpecer la labor de los investigadores.

De acuerdo a la información brindada por la Justicia, todos los implicados enfrentan otros cargos por lesiones gravísimas provocadas a cinco pacientes durante diversos procedimientos médicos.