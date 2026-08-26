Torta de naranja con fruta entera: una receta húmeda, aromática y muy fácil de hacer

La torta de naranja es un clásico de las meriendas, pero esta versión tiene un detalle que la hace especial: se prepara con la naranja entera, lo que permite aprovechar todo su sabor y conseguir una masa húmeda, tierna y muy aromática.

Es una receta sencilla, de esas que se pueden preparar con ingredientes que suelen estar en casa. No necesita rellenos ni coberturas complicadas y es ideal para acompañar el mate, el café o el té.

El secreto está en elegir naranjas de buena calidad y retirar correctamente las semillas. La fruta aporta humedad y un sabor cítrico intenso que se combina muy bien con una masa suave y ligeramente dulce.

Ingredientes

1 naranja grande, preferentemente de cáscara fina

2 huevos

180 g de azúcar

100 ml de aceite neutro

250 g de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

50 ml de leche, si fuera necesario

Cómo hacer la torta de naranja

Preparar la naranja. Lavar muy bien la naranja, cortarla en trozos y retirar todas las semillas. Como se utilizará la fruta entera, es importante que esté bien limpia. Procesar la fruta. Colocar los trozos de naranja en una licuadora o procesadora y triturar hasta obtener una mezcla bastante uniforme. Batir los huevos con el azúcar. En un bowl, batir los huevos junto con el azúcar hasta que la preparación quede más clara y aireada. Agregar los líquidos. Incorporar el aceite, la esencia de vainilla y la naranja procesada. Mezclar hasta integrar. Incorporar la harina. Agregar la harina leudante y la pizca de sal de a poco, mezclando suavemente. Si la preparación queda demasiado espesa, sumar los 50 ml de leche. Preparar el molde. Verter la mezcla en un molde de aproximadamente 22 centímetros previamente enmantecado y enharinado. Hornear. Llevar a un horno precalentado a 180 °C durante unos 40 a 45 minutos. El tiempo puede variar según el horno. Comprobar la cocción. Insertar un palillo en el centro. Si sale limpio o con algunas migas húmedas, la torta ya está lista. Dejar enfriar. Esperar unos minutos antes de desmoldar y dejar enfriar por completo sobre una rejilla.

El secreto para que tenga mucho sabor a naranja

El punto más importante de esta receta es utilizar una naranja de cáscara fina y sin semillas. Al incorporar la fruta completa, la parte blanca de la cáscara puede aportar un ligero sabor amargo si la naranja tiene una piel demasiado gruesa.

También conviene no batir demasiado la preparación después de agregar la harina. Una mezcla excesivamente trabajada puede hacer que la torta pierda parte de su textura tierna.

Para terminarla, se puede espolvorear con azúcar impalpable una vez fría. Otra opción es preparar un glasé sencillo con azúcar impalpable y unas gotas de jugo de naranja.

El resultado es una torta casera, húmeda y con un perfume cítrico que se siente desde el momento en que sale del horno.