A seis meses de obra, así avanza la Avenida Mosconi en Neuquén: una habilitación cada 15 días con nuevos carriles

Moverán el pórtico de ingreso de la ciudad el domingo y se cortará el acceso por el puente carretero (foto Emiliano Ortiz)

La transformación de la nueva Avenida Mosconi marcó esta semana un hito en su esquema operativo. La Municipalidad de Neuquén habilitó el tránsito vehicular sobre los primeros 200 metros de la traza central, una maniobra que permitirá desplazar el flujo de autos e iniciar los trabajos pesados sobre las Colectoras Norte y Sur.

El proyecto, que comenzó el pasado 17 de febrero, ingresó en una fase donde los datos de ingeniería y despliegue logístico cobran protagonismo.

En diálogo con Río Negro Radio, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, expuso la métrica del avance y confirmó que se busca completar los frentes de trabajo en un plazo reducido respecto a las estimaciones iniciales.

«Hasta ayer la circulación estaba exclusivamente en colectoras. Al habilitar este tramo en la parte central, eliminamos el tránsito en colectora para empezar a intervenir con veredas, espacios verdes y los pluviales longitudinales. Cada 10 o 15 días vamos a ir habilitando nuevos tramos arriba hasta llegar a los puentes carreteros«, detalló Nicola en Río Negro Radio.

Las cifras de la obra: máquinas, camiones y suelo movilizado

El movimiento diario a lo largo del corredor comprendido entre la calle Gatica y el acceso a los puentes carreteros arroja números de volumen poco frecuentes para la infraestructura urbana de la capital. Según indicó Nicola, el relevamiento en cifras es el siguiente:

100 maquinarias: equipos pesados operando en simultáneo en diferentes frentes y franjas horarias.

equipos pesados operando en simultáneo en diferentes frentes y franjas horarias. 2.500 camiones batea: el volumen estimado de suelo movilizado (unidades de 23 metros cúbicos cada una) durante las fases iniciales, con operativos mayoritariamente nocturnos para no interrumpir el tránsito.

el volumen estimado de suelo movilizado (unidades de 23 metros cúbicos cada una) durante las fases iniciales, con operativos mayoritariamente nocturnos para no interrumpir el tránsito. 550 camiones: la cantidad total de vehículos de gran porte que ingresaron a la ciudad cargados exclusivamente con tuberías pluviales.

la cantidad total de vehículos de gran porte que ingresaron a la ciudad cargados exclusivamente con tuberías pluviales. 6 meses: el tiempo transcurrido desde el inicio de las tareas el 17 de febrero.

el tiempo transcurrido desde el inicio de las tareas el 17 de febrero. 3 contratos: las divisiones administrativas y ejecutivas para coordinar los frentes en paralelo.

las divisiones administrativas y ejecutivas para coordinar los frentes en paralelo. 2 sectores críticos: tramos donde las lluvias continuas durante dos meses obligaron a remover el suelo completo dos veces para consolidar la base antes de pavimentar.

La ingeniería bajo tierra: excavaciones a cinco metros, la obra en Avenida Mosconi

La liberación del tramo central dará paso a la etapa de mayor complejidad técnica sobre los laterales, donde las cuadrillas avanzarán con el canal pluvial longitudinal para mitigar los anegamientos en las zonas bajas de la ciudad.

El trazado subterráneo contempla zanjas de entre cuatro y cinco metros de profundidad donde se alojarán conductos de más de un metro de diámetro.

En paralelo, para el ordenamiento del tendido eléctrico, los equipos construyen un monobloque longitudinal de hormigón de 50 centímetros de alto por más de un metro de ancho que contiene 8 caños de 110 mm (cuatro inferiores y cuatro superiores) enterrados a profundidades variables de 1,5 a 3,5 metros, una tarea que requirió hasta 18 revisiones de proyecto por las interferencias con redes preexistentes de agua, cloacas y fibra óptica, según explicó el funcionario.

Cómo funcionará el viaducto de cuatro carriles sobre Avenida Mosconi

En el extremo este, la obra contempla la construcción de un viaducto elevado de 4 carriles (dos de ingreso y dos de egreso) a la altura de Primeros Pobladores, pensado para agilizar el cruce hacia y desde Río Negro sin interrupciones a nivel de suelo:

Conexión directa: quienes circulen por la avenida principal pasarán por arriba del viaducto para cruzar hacia o desde Cipolletti.

quienes circulen por la avenida principal pasarán por arriba del viaducto para cruzar hacia o desde Cipolletti. Ramales urbanos: quienes ingresen a la ciudad desde el puente carretero contarán con una bajada inmediata para conectar con la calle Alderete, mientras que desde Obrero Argentino habrá una subida directa hacia la vía de salida.

quienes ingresen a la ciudad desde el puente carretero contarán con una bajada inmediata para conectar con la calle Alderete, mientras que desde Obrero Argentino habrá una subida directa hacia la vía de salida. Tránsito pesado: todos los camiones de carga y los vehículos sujetos a controles del CIPPA deberán circular a nivel de suelo por las colectoras inferiores.

Nicola estimó que cada dos semanas se incorporarán nuevos sectores habilitados sobre la franja central para ir trasladando el caudal vehicular de forma paulatina a medida que se completen las Colectoras Norte y Sur.

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