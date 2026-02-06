El desgarrador relato de Fernando Burlando sobre la autopsia de Silvina Luna: «Tenía adoquines en el cuerpo»

A más de dos años de su muerte, el caso de Silvina Luna sigue sumando capítulos de profundo dolor y revelaciones que estremecen a la opinión pública. En las últimas horas, y tras una nueva orden pericial sobre Aníbal Lotocki, el abogado Fernando Burlando brindó un testimonio crudo sobre lo que presenció durante la operación de autopsia de la modelo.

Según el letrado, el material inyectado en el cuerpo de Silvina Luna se había transformado en formaciones sólidas de una dureza extrema, describiéndolas literalmente como «adoquines» o «piedras» de cemento que se extendían desde los glúteos hasta los gemelos.

«Piedras y cemento«: el calvario físico que Silvina Luna ocultaba

La descripción de Burlando sobre el estado físico de la modelo en sus últimos días refleja un sufrimiento cotidiano que era, según sus palabras, «imposible de soportar«. El abogado relató que el material no se limitaba a una zona específica, sino que había migrado por todo el cuerpo, afectando glúteos, piernas y rodillas.

Uno de los datos más dolorosos revelados por el abogado fue el impacto directo en la movilidad de Silvina Luna:

Presión en el nervio ciático : uno de los bloques de material sólido presionaba directamente el nervio, lo que volvía cualquier movimiento una tortura.

: uno de los bloques de material sólido presionaba directamente el nervio, lo que volvía cualquier movimiento una tortura. Dificultad para caminar : una semana antes de su última internación, la modelo le confesó a Burlando que debió mudarse de su departamento porque ya no podía subir las escaleras debido al dolor.

: una semana antes de su última internación, la modelo le confesó a Burlando que debió mudarse de su departamento porque ya no podía subir las escaleras debido al dolor. Textura del material: el abogado aseguró haber tocado las piernas de Silvina en vida y sentir «piedras y cemento» bajo la piel, una consistencia totalmente ajena a la flexibilidad natural del cuerpo humano.

Muerte de Silvina Luna: la denuncia contra el «preparado de Frankenstein»

Burlando no ahorró calificativos al referirse al producto que Aníbal Lotocki habría utilizado en sus intervenciones. Lejos de ser un insumo médico aprobado, el letrado lo comparó con una creación de «Frankenstein«, asegurando que se trataba de un preparado casero que el médico mezclaba con grasa en lugares no habilitados. «Silvina salió a cococho de ese lugar, casi dormida, porque no querían internarla«, recordó sobre una de las cirugías.

Además de la crítica médica, hubo un fuerte descargo hacia el sistema judicial por la demora en las pericias y las inhabilitaciones. Aunque Burlando reconoció que la Justicia no se equivocó en sus fallos finales, sentenció que el proceso fue «muy lento», permitiendo que el daño en el organismo de las víctimas progresara de forma irreversible.

Muerte de Silvina Luna: el combate contra los prejuicios y la frivolidad

Más allá de lo judicial, el testimonio de Burlando puso el foco en la lucha social que Silvina Luna llevó adelante mientras lidiaba con su enfermedad. El abogado lamentó los comentarios despectivos que la modelo debió escuchar incluso en su peor momento, donde se juzgaba su decisión de realizarse una intervención estética.

«Silvina peleó contra los prejuicios y las frivolidades, y murió tan joven con toda una vida por delante«, concluyó Burlando, reafirmando su compromiso por llegar hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de una condena firme que repare, al menos legalmente, el calvario de quien fuera una de las figuras más queridas de la televisión argentina.