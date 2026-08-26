Elecciones en Bariloche: las siete alianzas serán reconocidas por la Justicia Electoral

La audiencia se realizó en Viedma, presidido por el juez electoral, Carlos Da Silva. Foto: Marcelo Ochoa.

Las siete alianzas que participarán en la elección de convencionales constituyentes de Bariloche del próximo 1 de noviembre serán reconocidas en una próxima resolución del juez electoral Carlos Da Silva.

En la audiencia realizada este miércoles en la capital provincial no hubo observaciones con respecto a esas agrupaciones, sólo se presentaron algunos cuestionamientos menores con respectos a logos y colores y el punto central que deberá definir el magistrado es la posible participación de La Libertad Avanza como partido integrante de la alianza electoral transitoria La Libertad Avanza en Bariloche.

La audiencia contó con la participación del fiscal electoral, Hernán Trejo; el secretario subrogante, Gastón Del Castaño; y los apoderados de las alianzas que participarán en la elección.

La definición de Da Silva se conocería a fin de esta semana.

Observaciones menores durante la audiencia

Los apoderados de Fuerza Bariloche, que tiene al Justicialismo como partido principal, cuestionaron la utilización de un color azul y el diseño de un logo propuesto por +Bariloche Sumar Sur que «podría generar confusión en el electorado», pero fue rechazado.

Lo mismo ocurrió con una observación planteada por Frente de Izquierda por el Socialismo que cuestionó la utilización de la sigla PTS por parte del Frente la Izquierda de los Trabajadores pero tanto el fiscal como el juez entendieron que «no se demostró el agravio» y fue rechazado.

Por último, el apoderado de La Libertad Avanza pidió la reserva del color violeta ante una utilización similar en una de las propuestas de +Bariloche Sumar Sur, situación que se deberá definir en el ámbito municipal.

La cuestión central gira en torno a LLA

El tema central que deberá resolver el juez Da Silva es si autoriza la participación del partido La Libertad Avanza como parte integrante de la alianza electoral transitoria La Libertad Avanza en Bariloche.

La pasada semana el fiscal Trejo firmó una resolución donde rechazó esa solicitud porque el partido recién fue reconocido a nivel provincial el 7 de julio de este año, mientras que la convocatoria fue realizada previamente, el 22 de junio.

«Sin perjuicio que el reconocimiento se encuentra vigente en la actualidad, al momento de la convocatoria a elecciones efectuada, la agrupación política La Libertad Avanza no estaba aun reconocida como tal en el orden provincial, por lo que en ese momento preciso no satisfacía la norma legal del art. 146 de la ley O 2431″ indicó el fiscal.

Durante la audiencia Damián Torres, como apoderado de LLA, cuestionó que de aplicarse se afectaría «el principio democrático», dijo que «la convocatoria solo es municipal y no se puede aplicar el código electoral provincial» y que La Libertad Avanza «cumplió en Bariloche con su habilitación».

Torres pidió al juez que rechace el dictamen del fiscal y entregó un escrito con su fundamentación para que sea incorporado al expediente.

Elección en Bariloche: las alianzas reconocidas

Al no haber observaciones por parte de los distintos apoderados las siete alianzas reconocidas son:

Acuerdo Cívico por Bariloche: integrada por la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica ARI.

Frente la Izquierda de los Trabajadores PTS MST: Izquierda de los Trabajadores y el Movimiento Socialista de los Trabajadores.

Frente de Izquierda por el Socialismo: el Partido Obrero y la Izquierda por una Opción Socialista.

Estamos Haciendo Bariloche: Partido Unión y Libertad (PUL) y Juntos Somos Río Negro (JSRN).

Fuerza Bariloche: Partido Justicalista, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido Frente Grande, Comunidad Organizada, Incluyendo Bariloche y Tres Banderas Bariloche.

+Bariloche Sumar Sur: Frente Renovador, Solidaridad y Unidad por Río Negro, e Instrumento Electoral por la Unidad Popular.

La Libertad Avanza en Bariloche: La Libertad Avanza, Pro Propuesta republicana, el Movimiento de Apertura Democrática y Bariloche Unidos.