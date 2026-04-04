Tras más de un año detenido por contrabando, Edgardo Kueider irá a juicio en Paraguay

El exlegislador nacional y senador de Entre Ríos, Edgardo Kueider, transitará el proceso por contrabando en grado de tentativa. La causa surgió tras intentar regresar a Argentina con 200.000 dólares sin registrar.

El primer acto judicial se realizará en dos semanas. Kueider cuenta con una pena mínima de dos años y medio. De recibir una condena, el tiempo que pasó en prisión domiciliaria deberá ser incluido.

La causa de investigación contra Kueider y su pareja

El político lleva un años y tres meses con prisión domiciliaria en Asunción, Paraguay. Al momento de querer salir del país, Kueider contaba con más de 200.000 dólares que no estaban registrados bajo su nombre ni tampoco de Iara Guinsel, su ex secretaria y actual pareja.

Para aplicar en su defensa, la estrategia del abogado de Kueider se sustentó en dos puntos:

El dinero que él portaba no es una mercancía y que no existió tentativa de contrabando

y que no existió tentativa de contrabando El monto de los 200.000 que se le encontraron no eran de su propiedad, tampoco de Guinsel, y que habían sido juntados en Paraguay.

Para esta última instancia, el fundamento sería que el dinero registrado sería en efectivo, entregado en Ciudad del Este durante las últimas horas del martes 3 de diciembre de 2024.

La cita será en la Torre Norte del Palacio de Justicia, ubicado en el barrio Sajonia de la capital paraguaya. El exlegislador nacional atravesará el proceso por contrabando en grado de tentativa.

Edgardo Kueider.

La otra causa judicial que atraviesa Kueider

La investigación por los 200.000 dólares no es la única causa activa contra Kueider. El exsenador nacional tiene otro proceso abierto en Paraguay enfocado en juicio de extradición.

La justicia paraguaya lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía dictaminó que podía ser remitido a Argentina luego de cumplir con el juicio por contrabando.

Para el desarrollo de esta investigación, se enfoca en toda la carrera política del ex legislador. El expediente está centra en el período 2015 – 2019.