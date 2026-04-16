Lucas Pertossi, condenado a 15 años por el crimen de Fernando Báez Sosa, pidió la libertad: ¿podría salir de la cárcel?

Lucas Pertossi (27) está condenado a 15 años de prisión luego de que la Justicia lo considere «partícipe secundario» en el crimen de Fernando Báez Sosa cometido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. En las últimas horas se reveló que su abogado defensor, Rolando Brown, presentó un pedido de excarcelación del joven.

¿Lucas Pertossi podría salir de la cárcel?

El defensor oficial de Pertossi presentó el pedido ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores, que el 6 de febrero de 2023 sentenció a cinco rugbiers a prisión perpetua y a otros tres a 15 años. El abogado hizo la solicitud justificando que hubo «exceso del plazo razonable» en la prisión preventiva.

Lucas Fidel Pertossi es el mayor de los ocho rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa (18). Fue identificado como el autor de la frase «caducó» cuando les avisó por WhatsApp a sus amigos que la víctima había muerto.

Hace más de seis años se encuentra detenido en la alcaldía de Melchor Romero y fue uno de los cuatro que decidió prescindir de los servicios de Hugo Tomei como abogado defensor.

En febrero, el defensor de Casación bonaerense, Ignacio Nolfi, reclamó a la Corte Suprema de la Nación la nulidad de la sentencia y que lo sometan a un nuevo juicio; y ahora se suma el pedido de Brown por su libertad definitiva.

Brown considera que, después de más de seis años, como la condena no está firme aunque fue confirmada por tres instancias jurisdiccionales, se vulnera la garantía constitucional y convencional de ser juzgado en un tiempo adecuado.

Ante esta situación la Justicia deberá resolver la cuestión, pero no solo de Lucas Pertossi sino también la de los otros siete detenidos: Máximo Thomsen (26), Ciro Pertossi (25), Matías Benicelli (26), Luciano Pertossi (24), Enzo Comelli (26), Ayrton Viollaz (26) y Blas Cinalli (24). Por ello, se deberá definir quien puede quedar en libertad y quien no.

El pedido del abogado defensor de Lucas Pertossi

Brown reclamó que «se dé tratamiento al pedido de excarcelación por plazo irrazonable» y, «subsidiariamente, se dé curso a la morigeración a la detención» de Lucas Pertossi. Para esto último, adjuntó un informe socioambiental y fotos que confeccionó la asistente social donde constan el domicilio y las personas ofrecidas como garantes para el tratamiento de la solicitud.

Por su parte la querella, a cargo del estudio de Fernando Burlando, también hizo una presentación ante el mismo tribunal para rechazar el planteo defensista y consideró que «no se verifica en el caso ninguna vulneración al estándar de plazo razonable que habilite la liberación de los imputados, resultando plenamente legítima y proporcional la medida de coerción que vienen cumpliendo».

Asimismo remarcó que la condena ya fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal y «ha atravesado, incluso, la etapa extraordinaria ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, quedando solo pendiente la resolución de las quejas presentadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por recurso federal denegado».

Burlando sostuvo que «el trámite del proceso ha sido constante, progresivo y acorde a la complejidad del caso, sin verificarse períodos de inactividad injustificada» y advirtió: «Pretender ahora convertir esa dinámica procesal en fundamento de una supuesta irrazonabilidad implica incurrir en un argumento contradictorio y jurídicamente insostenible«.

Tras esto, enfatizó que la defensa de Lucas Pertossi «omite considerar que el riesgo de fuga no sólo subsiste, sino que se encuentra notablemente intensificado a partir del dictado de una sentencia condenatoria por un delito de extrema gravedad».

–Con información de Clarín–