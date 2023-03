Juicio por abuso sexual infantil en Regina: hoy declaran testigos de la acusada, tía de la víctima

Este miércoles en la Ciudad Judicial de Roca continúa el juicio oral por un caso de abuso sexual infantil y corrupción de menores en Villa Regina, que tiene como imputada a una mujer. Está acusada de someter sexualmente a una niña, su sobrina, durante diez años.

«Fue un día de muchas emociones, un día que jamás pensé vivir porque imaginaba que no me iban a dar el lugar. Pero no sólo me escuchó el fiscal, los jueces, la imputada y su abogado sino también medios de comunicación», aseguró la joven al terminar el martes, día de inicio del juicio en Roca.

Esta mañana seguía la ronda de testigos en el subsuelo de tribunales desde las 9, en la anteúltima audiencia programada, en este debate oral que solo conlleva tres jornadas antes de determinar o no la culpabilidad de la acusada.

Según información que brindaron desde el entorno de la víctima, para hoy estaba prevista la declaración de la última testigo de parte acusadora y el resto de la jornada sigue con las declaraciones de otra parte de la familia de la joven.

«Entre los testigos de hoy está mi abuela, mi prima, mi tío, mi tía abuela, que fueron las personas que no me creyeron», comentó Camila, la joven de 28 años y agregó que no asistió para evitar cruzarse con estos parientes.

La víctima, oriunda de Villa Regina, había denunciado penalmente los hechos hace un poco mas de dos años, pero estos ocurrieron durante una década desde sus cinco hasta sus 15 años, por parte de su tía política.

Alegatos

Mañana jueves sería la hora de los alegatos de clausura en el debate por el que se delibera la responsabilidad y culpabilidad de Erna Vidal Sandoval, según adelantaron desde la parte querellante. Y en unos días más, el veredicto de culpabilidad; según los plazos programados en el sistema judicial.

El tribunal que juzga el caso desde el martes 14 hasta el jueves 16 de marzo, está compuesto por los jueces Laura Pérez, Fernando Sánchez Freytes e Ignacio Pellizón. El fiscal del caso es Juan Carlos Raile Luppi y el defensor penal de la imputada es Juan Pablo Chirinos.

«Abuso sexual con acceso carnal»

La carátula es “abuso sexual con acceso carnal, agravado por su condición de guardadora de la menor, en un número indeterminado de veces que concursan de forma real entre sí, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravado por la edad de la víctima; todo ello a título de autora”. De ser hallada culpable, la mujer podría afrontar una pena que va de tres a doce años de prisión.

Si bien la mujer podría afrontar una pena de prisión efectiva, Camila dijo que su expectativa está puesta en generar un impacto social. “Yo lo hice para que se difunda porque estoy convencida de que esta persona lo hizo también con niños y niñas”, comentó a este medio.

La búsqueda

Camila estuvo esta mañana en RN Radio y en declaraciones al programa «Ya es Tiempo«, explicó que además de buscar la paz interna intenta dirigir un mensaje a todos los padres sobre el cuidado de los niños y niñas.

Camila estuvo en los estudios de RN Radio y contó que sufrió abuso desde los cinco hasta los 15 años de parte de su tía. foto: Juan Thomes.

«Cuando yo cumplí 15 años me alejé de esta mujer porque ella se separó de mi tío y se declaró lesbiana. Es una persona muy convincente y sutil. A partir de esa edad comencé a alejarme, era muy rebelde pero era por todo lo que había sufrido», relató.

Explicó que desde esa edad comenzó a tener más vínculos sociales y a entender lo que le había sucedido en el ámbito intrafamiliar. Y con el paso de los años fue entendiendo que varios de los integrantes de su familia habían sido víctimas de abuso sexual.

Camila relató que la única que creyó en ese momento fue su mamá. A partir de allí comenzó un proceso «sanador» que la llevó a presentar la denuncia en la fiscalía de Villa Regina y a contar abiertamente lo que le había sucedido.

Escuchá a Camila, la denunciante, en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.