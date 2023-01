Juicio por Fernando Báez Sosa: uno por uno, quiénes son los jueces que decidirán la sentencia

El juicio por el asesinato a Fernando Báez Sosa entró en la etapa de definición después de los alegatos de la querella, la Fiscalía y la defensa. Ahora, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 María Claudia Castro, Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lázzari tendrán que deliberar qué destino tendrá la causa y deberán dar a conocer la sentencia para los ocho rugbiers imputados: tienen tiempo hasta el próximo 6 de febrero.

Durante el juicio por el crimen, tomó protagonismo el alegato final emitido por el abogado defensor de los rugbiers, Hugo Tomei. En el inicio de la última jornada, el letrado aseguró que «toda la evidencia está contaminada» e inclinó sus argumentos hacia la figura de «homicidio en riña».

«No hay dolo. No se pudo probar el plan para matar. No hubo estado de indefensión. Hubo una agresión de mis defendidos hacia el grupo del que participaba Báez Sosa y creo que ese hecho debe ser enmarcado en el artículo 95, homicidio en riña», dijo el defensor.

Los acusados, quienes pidieron disculpas y usaron su derecho de las «últimas palabras», se encuentran imputados por «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas» y están a la espera de los tres jueces que decidirán su futuro.

Uno por uno, estos son los jueces que están deliberando la sentencia para los rugbiers

María Claudia Castro

Es la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores desde 2013 y, por lo tanto, una de las tres partes que tendrá responsabilidad en la futura sentencia. Tiene 54 años, nació en Azul y se formó en Derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Hace más de 23 años, la letrada participó como fiscal en el juicio por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas en 1997. ¿La particularidad? Fernando Burlando, hoy abogado querellante de la familia Báez Sosa, ofició en aquella ocasión como abogado defensor de los cuatro integrantes de la banda de Los Hornos, condenados por asesinato.

Christian Ariel Rabaia

Egresado de la Universidad de Buenos Aires, Christian Ariel Rabaia es vicepresidente del cuerpo de Dolores desde 2019. El letrado trabajó en el Ministerio Público Fiscal y en un estudio privado ubicado en Quilmes.

Se desempeñó también en la fiscalía a cargo de Gabriela García Cuerva, la cual trató el juicio por el asesinato del joven Mauricio Ponce de León en Chascomús, ocurrido en en 2008.

Emiliano Javier Lázzari

Emiliano Javier Lázzari es el tercer juez encargado de decidir la condena que recaerá sobre los ocho rugbiers imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. El letrado forma parte de la Red de Jueces Penales bonaerenses y también se desempeña como juez Correccional de Dolores.

Llegó al tribunal en 2018 por orden de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y forma parte del Cuerpo de Magistrados del Máximo Tribunal provincial, el cual cubre vacantes por ausencia de los jueces titulares en cualquier caso.