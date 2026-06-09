Juicio por la muerte de Diego Maradona: el desgarrador testimonio de Dalma que complica a los médicos involucrados.-

La causa judicial que investiga las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Diego Armando Maradona sumó este martes una de sus jornadas más trascendentales: Dalma Maradona, la hija mayor del matrimonio del astro con Claudia Villafañe, brindó una extensa declaración testimonial ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

Durante su relato, la joven no solo expuso el profundo dolor familiar, sino que apuntó de manera directa contra el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, señalándolos como los máximos responsables del cuidado de la salud de su padre durante sus últimos días.

Con un testimonio atravesado por la emoción, la testigo reconstruyó el deterioro del exfutbolista y las severas fallas en la internación domiciliaria en Tigre. En la sala de audiencias estuvieron presentes la mayoría de los acusados por presunto homicidio simple con dolo eventual, observando en silencio el relato que complicó su situación procesal.

«Nadie nos explicó los riesgos«: las fallas de la internación de Diego Maradona en Tigre

Uno de los puntos más críticos de la declaración de Dalma Maradona se centró en las condiciones en las que se llevó a cabo la externación de Diego Armando Maradona de la Clínica Olivos, tras ser intervenido por un hematoma subdural.

«Nadie nos explicó nada y nadie le dijo a mi papá que estaba atravesando una internación domiciliaria«, sentenció ante los jueces, cuestionando severamente la falta de información por parte del equipo médico coordinado por Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.

La hija del «Diez» denunció además la falta de infraestructura médica básica en la vivienda del country San Andrés. Según sus palabras, «en la casa de Tigre nunca hubo una ambulancia«. En ese sentido, relató un episodio con Nancy Forlini (jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical), quien le reportó que el paciente había almorzado un plato contraindicado para su estado.

“Nos preguntaron a nosotras como si fuéramos médicas”, criticó con indignación, señalando que la propia prepaga consideraba la situación como «una bomba de tiempo» pero no actuó de urgencia.

Los audios de Leopoldo Luque: insultos y el aislamiento de Diego Maradona

Durante la audiencia judicial, el abogado querellante Fernando Burlando exhibió una serie de mensajes de voz que constan en la causa y que evidencian el destrato hacia la familia y el estado de abandono del paciente. Entre el material sonoro, se expuso un audio de 2020 donde Leopoldo Luque se refería a la testigo como una «gorda desagradecida» y «estúpida» en una charla con Cosachov.

Al respecto, la joven respondió con firmeza en el estrado: «Luque se cree su propia mentira«, afirmando además que el neurocirujano ni siquiera había participado operativamente de la cirugía del hematoma, según le había advertido el abogado Víctor Stinfale.

Otro de los registros expuestos que causó fuerte impacto fue un audio que el médico le envió a Maximiliano Pomargo (asistente de Maradona), donde afirmaba que el exfutbolista estaba «más solo que una araña«.

Frente a las sospechas que ya existían en aquel entonces, la testigo recordó haber confrontado al profesional: «Le pedí a Luque que se corriera si no estaba a la altura«. La respuesta del imputado, según detalló, fue persistir en el cargo.

Bloqueos telefónicos y un doloroso final: «Mi papá estaba hinchado» declaró Dalma Maradona

El tramo final del testimonio estuvo marcado por las lágrimas cuando se recordó el día del fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020. Dalma Maradona describió el alarmante estado físico en el que encontró el cuerpo: «En un momento me acerco, le agarro las manos y estaba muy hinchado«. Recordó que, al ingresar a la habitación en la residencia de Tigre, se encontraba completamente sola antes de la llegada de su hermana Gianinna.

Asimismo, denunció la existencia de un «entorno» que operaba para incomunicar al ídolo mundial en sus últimos meses, especialmente tras la desmejorada aparición pública en el estadio de Gimnasia de La Plata para su cumpleaños número 60, donde lo notaron «muy lento» y «perdido».

«Muchas veces llamé y me cortaban. Intenté comunicarme muchas veces y no podía«, reveló con crudeza, concluyendo con una frase que resume el reclamo familiar: «Él no se quería morir, me da bronca que lo quieran culpar de su propia muerte. Hasta que no tenga justicia yo no voy a estar tranquila«.