El juicio por la muerte de Diego Maradona retoma las audiencias con Leopoldo Luque y Carlos Díaz en foco

Este martes se retoman las audiencias por la muerte de Diego Maradona con foco en las declaraciones de Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz. El debate se retoma luego de la última jornada que terminó a los gritos y con un pedido de asistencia médica para Gianinna, que se descompensó tras ver una foto de la autopsia de su padre que expuso el neurocirujano imputado.

Leopoldo Luque y Carlos Díaz declaran en el juicio por Diego Maradona

La nueva ampliación de indagatoria de Luque se concretará luego del intento del pasado jueves cuando presentó un Power Point para hablar ante los jueces del TOC N° 7 de San Isidro sobre los análisis forenses al cuerpo del exfutbolista. En la presentación mostró archivos del cuerpo y, según aseguró, no se dio cuenta que la hija estaba en la sala, lo que generó un escándalo y ocasionó la posterior suspensión del debate.

Tras esta situación, los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón resolvieron que Luque iniciara declarando en el siguiente encuentro. Por su parte, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna, adelantó que está cansado de que el neurocirujano y su defensa «hagan lo que quieran» en el debate.

Además de Luque, también quedó pendiente la declaración de Carlos Díaz. El psicólogo había pedido ampliar su indagatoria en la audiencia pasada por segunda vez en lo que va de este nuevo juicio.

La primera vez que Díaz intentó ampliar su indagatoria fue el 15 de mayo de 2025, pero ese día pidieron investigar el vínculo de la exjueza Julieta Makintach con una productora audiovisual y la jornada se suspendió. Este 2026, Díaz quiso declarar el mismo día que testificó Verónica Ojeda y, justo se rompió el sistema de audio de la jornada por lo que su declaración se volvió a postergar.

Finalmente pudo hablar el pasado 30 de abril, pero pidió una segunda audiencia y debido al escándalo con Luque, su segunda declaración se postergó nuevamente.

Con información de Infobae

Gianinna Maradona explotó contra Leopoldo Luque

Gianinna había evitado durante estos años ver imágenes de la autopsia de su padre. Cuando apareció la foto en la pantalla, integrantes de la sala comenzaron a advertirle a Luque que detuviera la presentación.

“Leo, pará”, gritaron algunas personas presentes, mientras otros intentaban frenar la proyección. La computadora terminó desconectada, aunque Gianinna ya había alcanzado a observar la imagen. Entonces, la hija del ídolo argentino se levantó y salió por una puerta lateral insultando al imputado.

Tras el episodio, Gianinna se descompensó y Fernando Burlando solicitó asistencia médica. El abogado también pidió la suspensión inmediata de la audiencia en el juicio que investiga la muerte del exfutbolista.

Leopoldo Luque pidió disculpas frente a los jueces y afirmó: “De verdad no me di cuenta”. Según la reconstrucción del caso, el neurocirujano aseguró que no había advertido la presencia de Gianinna en la sala.

Los jueces aceptaron la explicación de Luque y consideraron que la situación no había sido intencional. Sin embargo, hicieron lugar al pedido de la querella y resolvieron interrumpir la jornada judicial.

El fuerte descargo de Giannina Maradona en redes

Horas más tarde, Gianinna publicó un mensaje en sus redes sociales contra Leopoldo Luque. “Hijo de p***, eso es lo que sos, hijo de p***. Sin empatía, sin corazón, sin escrúpulos”, escribió.

En la misma publicación agregó: “Hoy dejaste en evidencia que sos capaz de cualquier cosa”. Luego compartió una foto junto a su padre y sostuvo: “No voy a parar hasta el final”.

El juicio oral continuará el próximo martes en los tribunales de San Isidro. Está previsto que Leopoldo Luque siga con su declaración y luego sea el turno del imputado Carlos Díaz.