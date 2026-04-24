Juicio por la tragedia en Ruta 1: piden prisión efectiva para el conductor que mató a Luis Alan

Comenzó en Viedma el juicio de cesura contra el hombre que, manejando alcoholizado, provocó el choque frontal en el que murió un vecino y resultó herida su hija adolescente.

Este viernes se dio inicio en el Auditorio del Poder Judicial de Viedma al juicio de cesura para determinar la pena que deberá cumplir el conductor responsable del fatal siniestro vial en la Ruta Provincial N° 1. El Ministerio Público Fiscal y la querella adelantaron que solicitarán una condena de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que la defensa buscará el mínimo legal.

El imputado ya había admitido su culpabilidad el pasado 13 de febrero. El hecho ocurrió el 11 de agosto de 2024, cuando el acusado circulaba desde Viedma hacia el balneario El Cóndor y, a la altura del kilómetro 9, invadió el carril contrario. El impacto frontal contra la camioneta Renault Duster de las víctimas terminó con la vida de Luis Alan y dejó con lesiones a su hija menor de edad.

Un agravante clave: el historial de alcohol al volante

Durante la primera jornada del debate, la Fiscalía hizo hincapié en que el acusado no solo conducía con más de 1 gramo de alcohol por litro de sangre al momento del choque, sino que posee antecedentes similares.

Uno de los testimonios más contundentes fue el de un funcionario del Juzgado de Faltas de Bahía Blanca, quien confirmó que el imputado ya tenía una inhabilitación previa para conducir por haber sido detectado al volante bajo los efectos del alcohol en esa ciudad.

Además, una testigo complicó aún más la situación del acusado al declarar que lo vio consumiendo bebidas alcohólicas en una cena reciente, lo que representa un incumplimiento de las medidas cautelares impuestas durante la investigación.

El desgarrador testimonio de las víctimas

La audiencia de hoy estuvo marcada por la carga emotiva de los 11 testigos que pasaron por el estrado. La primera en declarar fue la hija de Luis Alan, quien sobrevivió al impacto y relató las secuelas del hecho.

Tambien habló la esposa de la víctima junto a profesionales psicoterapéuticos que asisten a la familia en su proceso de duelo.

Finalmente sumaron datos los amigos, compañeros y la jefa de Alan en el establecimiento frigorífico donde trabajaba, quienes dieron cuenta del impacto social de su pérdida.

La estrategia de las partes

La calificación legal es la de homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria y el nivel de alcoholemia, en concurso con lesiones leves culposas hacia la adolescente.

Por un lado la Fiscalía y Querella sostuvieron que la gravedad del hecho, el riesgo de vida generado y el antecedente previo en Bahía Blanca justifican que el hombre sea enviado a la cárcel.

En tanto la defensa argumentaron que no existen elementos suficientes para una pena efectiva y solicitará el piso mínimo de la escala penal.

Continuidad del juicio

El proceso judicial continuará el próximo 29 de abril. En esa jornada, se espera la declaración de los testigos convocados por la defensa y, posteriormente, se realizarán los alegatos de clausura, donde se conocerá finalmente el pedido de años de prisión por parte de los acusadores.