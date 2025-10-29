Lorena Villaverde y su ingreso al Senado: “No tengo miedo porque tengo ficha limpia”

Lorena Villaverde vive horas de revancha. Fiel a su estilo habló con Río Negro y aseguró que Aníbal Tortoriello solo sumó 4% al total de votos que logro la alianza que representa al presidente Javier Milei en Río Negro. Además afirmó que los candidatos Juan Martin (PRO) y Ariel Rivero (Primero Río Negro) fueron funcionales a Martín Soria y que fue víctima de una campaña de difamación de cuatro hombres (los nombrados más el gobernador Alberto Weretilneck) contra una mujer. Consultada por la posibilidad de que en el Senado rechacen su ingreso como sucedió con algunos pedidos de apartamiento en Diputados, aseguró: “No tengo miedo porque tengo ficha limpia”.



Villaverde logró su banca en el Senado y su partido debió ver cómo Martín Soria y Ana Marks se quedaban con las dos restantes por pocos votos. En Diputados, Tortoriello logró un mayor caudal de votos. Para la actual diputada nacional la alianza con Tortoriello solo aportó “el 4%, eso es lo que nos trajo Creo (Partido de Tortoriello)”. “Nosotros siempre estábamos en un 30 o 30% y pico”, aseguró Villaverde.



La diputada libertaria dijo que se logró consolidar el modelo de Javier Milei en Río Negro y que no le había sorprendido el resultado en la provincia, donde la alianza por la que compitió fue la más votada.

Y remarcó que todo el cordón productivo entre Chichinales y Catriel votó por La Libertad Avanza.



La senadora electa afirmó que fue víctima de una campaña de difamación que originó Martín Soria en el Congreso. “Instaló una mentira de que soy una narco traficante que tuvo un exmarido preso por narcotráfico”, dijo Villaverde, que aclaró que su expareja Carlos Bauzas le inició acciones legales a Soria por sus dichos.



La senadora electa también señaló que Martin y Rivero “montaron una vil campaña contra mí con un nivel de saña y violencia de género jamás vista”.



Fue una campaña coordinada, planificada y sistematizada de tres personas visibles y una oculta (el gobernador a través de la red de medios oficial).



La actual diputada dijo que la división del voto de Javier Milei que hicieron estos dos candidatos fue clave para el kirchnerismo de Soria.



Villaverde, al ser consultada sobre lo que pasó en EE. UU. no esquivó la pregunta y dijo: “En Estados Unidos tuve, cuando era muy joven, una causa donde fui víctima de abuso policial y discriminación racial. Y las irregularidades y las contradicciones que generó la misma policía que armó la causa fueron que declararon nulo el juicio. Eso fue lo que pasó”, indicó. Y agregó que es mentira que “tenga problemas para entrar a Estados Unidos”. En este sentido dijo que que si fuera así, no habría tenido “actividades con el anterior embajador norteamericano” como las tuvo.



La diputada también rechazó la causa de lavado que le endilgaron y señaló que las demandas civiles por un loteo en Las Grutas se originaron por el impacto durante la pandemia.



Por todo lo anterior, Villaverde afrontó pedidos de remoción de su banca y también el apartamiento de la presidencia de la comisión de Energía de la Cámara Baja del Congreso de la Nación.



Cuando se le preguntó si temía que esta situación se trasladara a la Cámara Alta y bloqueara su ingreso, indicó: “No tengo temor porque no tengo ninguna causa. No tengo temor porque no tengo ningún hecho ilícito en mi vida, porque tengo ficha limpia”. Y sobre esta ley dijo que ella fue una de las que votó a favor de su uso, y “Martín Soria” la rechazó.

Sin proyecto personal provincial

Lorena Villaverde adelantó que se concentrará en su trabajo en el Senado y que no tiene proyecto personal provincial por el momento porque los votos de la elección legislativa son de Javier Milei.



De esta forma la diputada se volvió a diferenciar de su aliado en la alianza que representó al gobierno nacional, Aníbal Tortoriello, que ayer anunció que ya trabaja en su proyecto para llegar a la gobernación en 2027.



“Voy a estar enfocada, como lo hice en la Cámara de Diputados, interpretando la necesidad de Río Negro para poder llevar proyectos de ley que le den valor agregado a nuestra provincia”.