Comienza el primer juicio por Techo Digno: el exintendente de Bariloche de JSRN en el banquillo

Luego varios años de investigaciones paralelas que abarcaron buena parte de la geografía rionegrina e involucraron a 17 exintendentes, la primera causa por irregularidades en la gestión del programa habitacional Techo Digno llega a juicio oral y en el banquillo estará sentado Gustavo Gennuso, quien gobernó el municipio de Bariloche entre 2015 y 2023.

La imputación es por el delito de peculado, que prevé penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Gennuso está acusado de “sustraer” dinero de un fondo específico constituido con envíos de Nación para enfrentar pagos por la construcción de viviendas del programa Techo Digno.

Según la fiscalía, el exintendente derivó esos fondos de una cuenta del banco Nación a a otra cuenta municipal del banco Credicoop y constituyó varios plazos fijos por 105 millones de pesos, dándoles un destino distinto al previsto, es decir que no los aplicó al pago de certificaciones de obra y tampoco lo restituyó al organismo de origen. Los hechos documentados corresponden al año 2016.

Cuatro días de audiencias y 16 testigos en el juicio

La audiencia de apertura está citada para este martes a las 9. El cronograma se extenderá durante cuatro días y prevé la presentación de 16 testigos, entre ellos varios exfuncionarios del municipio, ex concejales, peritos contables y también exfuncionarios de Nación que estuvieron encargados de la gestión de Techo Digno.

El tribunal del juicio estará constituido por Bernardo Campana, Juan Martín Arroyo y Gregor Joos. La acusación será encabezada por el fiscal jefe Martín Lozada y quienes tendrán a cargo el patrocinio de Gennuso son los abogados viedmenses Manuel Maza y Luciano Perdriel.

En la primera audiencia está prevista la presentación del caso, los alegatos iniciales de las partes y están convocados también cuatro testigos. Corresponderá además que se le otorgue la palabra a Gennuso, aunque podrá negarse a declarar y ejercer ese derecho en cualquier otro momento del juicio.

La causa del exintendente barilochense fue de las últimas en tomar forma entre todas las de Techo Digno, pero la primera que llega a juicio. Según Lozada, ese salteo se debe a que la investigación en su caso fue menos compleja y a que está imputado por un solo delito. Su antecesora María Eugenia Martini también está involucrada en los expedientes de Techo Digno, pero la acusación en su contra incluye otros delitos como el de administración fraudulenta. Su juicio será en marzo de 2026.

Exintendentes de otras localidades enfrentan causas similares y todavía las investigaciones no están completadas. En total los imputados por presunto manejo ilegal de fondos en las obras de viviendas son alrededor de 30, ya que a los exintendentes se suman exfuncionarios que intervinieron en los trámites y empresarios de la construcción. En la mayoría de los casos las investigaciones llevan cerca de una década y todavía tienen recursos por resolver.

El contexto político también juega en la causa Techo Digno

El listado de exintendentes involucrados en supuestos delitos por Techo Digno incluye a referentes de distintas fuerzas políticas. Gennuso gobernó en nombre de Juntos Somos Río Negro, el partido del gobernador Alberto Weretilneck, pero en el último tiempo mostró en forma abierta sus diferencias con ese padrinazgo.

Llegó incluso a insinuar -meses atrás- una supuesta responsabilidad del gobierno provincial en el impulso de los juicios, con la intención de “coaccionar” a los intendentes y condicionar sus aspiraciones políticas.

El barilochense dijo que la maniobra estaba orquestada por el jefe de los fiscales en la provincia, Jorge Crespo. Un grupo de legisladores, mediante un pedido de informes, le preguntó en julio pasado a Crespo si había abierto una causa penal para investigar los dichos de Gennuso. Pero en julio pasado el procurador respondió que no, y consideró que esas declaraciones se enmarcaban en “el ejercicio del derecho de defensa”.