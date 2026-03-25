Condenaron a Santiago Martínez a 15 años de prisión tras la denuncia de Emily Ceco

La Justicia condenó a Santiago Martínez a 15 años de prisión tras la denuncia presentada por Emily Ceco, en un caso que generó fuerte repercusión y seguimiento público.

Luego de conocerse la sentencia, la joven expresó su alivio y satisfacción por la resolución judicial: “Se hizo justicia”, afirmó, en declaraciones posteriores al fallo.

El fallo de la Justicia

La condena fue dictada tras el avance de la causa que investigó los hechos denunciados por Emily Ceco, quien llevó adelante el proceso judicial que derivó en la sentencia contra Santiago Martínez.

El tribunal consideró acreditados los hechos y resolvió imponer una pena de 15 años de prisión, marcando un cierre en esta etapa del proceso.

La palabra de Emily Ceco

Tras la decisión judicial, Emily Ceco se expresó públicamente y destacó la importancia del fallo: “Se hizo justicia”, señaló, en una frase que resumió el impacto personal y emocional del caso.

Sus palabras reflejan el camino recorrido desde la denuncia inicial hasta la resolución del juicio.

Un caso que tuvo repercusión

La causa generó atención y seguimiento, en un contexto donde este tipo de denuncias adquieren cada vez mayor visibilidad.

El fallo se suma a otros casos en los que la Justicia avanza con condenas tras denuncias, marcando precedentes y reforzando la importancia de denunciar y acompañar estos procesos.

La sentencia contra Santiago Martínez representa un punto clave en la causa y deja una definición judicial clara tras la denuncia impulsada por Emily Ceco.