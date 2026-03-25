La Justicia rechazó un pedido del Chiqui Tapia para viajar al exterior durante los próximos 60 días

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, sufrió un nuevo revés judicial en el marco de la causa que lo investiga por presunta retención indebida de aportes. El juez Diego Amarante rechazó formalmente un pedido de la defensa para salir del país por 60 días con carácter general. De esta manera, el dirigente deportivo continuará con la prohibición vigente y deberá solicitar una autorización previa cada vez que necesite cruzar las fronteras.

La solicitud de los abogados buscaba reemplazar el esquema de permisos individuales por una habilitación extendida que le permitiera viajar sin requerir la firma del magistrado en cada ocasión.

Según indicó Infobae, la defensa argumentó que la intensa actividad pública del directivo resulta totalmente incompatible con los tiempos burocráticos que demanda la tramitación de estas autorizaciones.

Además, sostuvieron que esta medida no suprimiría la cautelar dispuesta, sino que funcionaría como una modalidad de instrumentación más razonable y eficaz.

Pese a que el fiscal del caso adoptó una postura favorable hacia la flexibilización, el magistrado a cargo del expediente desestimó el planteo de forma categórica. En su extensa resolución, el juez advirtió que el pedido de Tapia se proyecta bajo una modalidad genérica que difiere sustancialmente de los permisos excepcionales otorgados con anterioridad.

A su vez, remarcó que una autorización de este tipo requiere una observancia rigurosa de las pautas de conducta, una exigencia que -según el fallo- no se verifica en el accionar reciente del imputado.

Los motivos del rechazo y el antecedente del polémico viaje a Venezuela

Para fundamentar su negativa, la Justicia recordó un episodio anterior donde el presidente de la AFA había recibido autorización para viajar a destinos específicos y pretendió modificar su itinerario «de forma unilateral».

El magistrado calificó esta actitud como un «indicio de riesgo procesal», recordando que el dirigente intentó viajar a Venezuela para la inauguración de un centro de alto rendimiento deportivo.

Las autoridades judiciales cuestionaron que no se hubieran informado todas las circunstancias relevantes de esos traslados internacionales.

Otro de los ejes centrales del rechazo fue la falta de precisión en la solicitud presentada por el equipo legal del mandamás del fútbol argentino. «La indeterminación de los destinos y la falta de una agenda cerrada obstaculizan el objetivo de velar por la constante sujeción del encausado», remarcó el juez.

Además, descartóque el análisis pormenorizado de cada viaje implique un desgaste innecesario y aclaró que «no debe ser interpretado como un dispendio administrativo, sino como el mecanismo para garantizar la función cautelar«.

La causa judicial investiga una retención indebida de aportes calculada en más de $19.000 millones a partir de una grave denuncia impulsada por las autoridades tributarias.

En este complejo expediente ya fueron indagados todos los acusados, incluido el propio tesorero de la institución, Pablo Toviggino.

Actualmente, se encuentra pendiente de resolución la situación procesal de cada uno de los implicados, mientras la Cámara Nacional en lo Penal Económico debe decidir sobre un planteo de inexistencia de delito formulado por las defensas.