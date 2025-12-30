La AFA en la mira: la UIF viaja a Estados Unidos para investigar presunto lavado de dinero

a investigación apunta a maniobras financieras ligadas a la AFA tras el Mundial

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a Estados Unidos la primera semana de 2026 para avanzar en una investigación sensible sobre presuntas maniobras de lavado vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con foco en movimientos de dinero realizados fuera del país.

El viaje que puede cambiar la investigación financiera de la AFA

Starc tiene previsto reunirse con el FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano, con el objetivo de intercambiar información y profundizar el análisis de operaciones sospechosas detectadas en cuentas radicadas en ese país.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el eje del encuentro será el cruce de datos sobre los movimientos financieros de la AFA, en una causa que apunta a transferencias realizadas a través de estructuras societarias en distintos estados.

El gobierno investiga a la AFA.

La UIF busca acceder a los nombres de los beneficiarios finales detrás de sociedades registradas en Florida, Georgia y Delaware, mediante las cuales se habrían desviado millones de dólares provenientes de partidos amistosos de la Selección y contratos de sponsoreo.

Una de las firmas bajo la lupa es Tourprodenter LLC, administrada por la pareja del empresario Javier Faroni, que habría funcionado como una “cáscara” sin empleados ni estructura para captar ingresos generados tras el Mundial de Qatar.

Millones bajo sospecha: la UIF va detrás de la AFA

En las últimas horas, la Justicia allanó la vivienda de Faroni y dispuso la prohibición de salida del país cuando intentaba viajar a Uruguay.

La investigación también detectó al menos otras cinco entidades jurídicas vinculadas a dirigentes de la AFA, todas con cuentas abiertas en bancos de primer nivel de Estados Unidos, según surge de los informes incorporados al expediente.

Bajo el convenio de colaboración UIF-FinCEN, Argentina busca desarmar la “ingeniería societaria” que habría sido diseñada para ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero desviado, en una pesquisa que continúa en desarrollo.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas