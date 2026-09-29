La Corte revocó la absolución de César Milani por la desaparición del soldado Ledo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la absolución de César Milani, exjefe del Ejército, en la causa por la desaparición del soldado conscripto Agapito Ledo, ocurrida en 1976.

Caso Ledo: la Corte dejó sin efecto la absolución de Milani

Por mayoría, el máximo tribunal hizo lugar a los argumentos de la Procuración General, que cuestionó la decisión de absolver a Milani por el beneficio de la duda. Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci compartieron los fundamentos del procurador general interino Eduardo Casal. El conjuez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas también acompañó la decisión. En disidencia, Carlos Rosenkrantz sostuvo que correspondía confirmar la absolución.

La Procuración señaló que los tribunales anteriores no habían valorado de manera exhaustiva elementos incorporados a la causa. Entre ellos, mencionó que no se había considerado adecuadamente si Milani podía desconocer que Ledo había sido víctima de un delito y la declaración en la que el entonces subteniente consignó que el soldado se había llevado sus pertenencias.

Ledo cumplía el servicio militar obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141, en La Rioja. La noche del 17 de junio de 1976 fue retirado por la fuerza del lugar donde dormía y desapareció. Según testimonios incorporados al expediente, posteriormente fue visto detenido en el Arsenal Miguel Azcuénaga, en Tucumán.

En el juicio oral, Milani fue acusado de encubrimiento y falsedad ideológica, mientras que el excapitán Esteban Sanguinetti fue acusado por la privación ilegítima de la libertad y el homicidio. En 2019, Milani fue absuelto por el Tribunal Oral Federal de Tucumán y Sanguinetti recibió una pena de 14 años. La Cámara de Casación confirmó la absolución en 2021.

Con la decisión de la Corte, el expediente volverá a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá reevaluar la absolución con una nueva integración.

Con información de NA