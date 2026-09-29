Murió un hombre tras chocar contra un camión en la Ruta Nacional 35 de La Pampa

Un fuerte choque ocurrido este martes por la mañana en la Ruta Nacional 35 de La Pampa entre un auto y un camión dejó como saldo una persona fallecida. El accidente ocurrió en el tramo comprendido entre Perú y la Ruta Provincial 154. Como consecuencia, el conductor de un auto Chevrolet Corsa murió.

El accidente ocurrió alrededor de las 7.30 cuando un auto Chevrolet Corsa impactó por alcance a un camión cisterna. Según informó la Policía dos personas del rodado menor habían sido trasladadas en estado grave al hospital Padre Buodo de General Acha. Minutos más tarde, se confirmó que el conductor del auto falleció. Medios locales informaron que era un hombre oriundo de Cuchillo Có.

Choque fatal en la Ruta Nacional 35 de La Pampa

Tras el choque se desplegó un importante operativo de emergencia en el que participaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal médico. Hasta el momento no se conocieron mayores detalles del estado de salud de la otra persona involucrada. Según trascendió, el hombre viajaba junto a su hija.

Por causas que son materia de investigación, el conductor impactó contra la parte trasera de un camión Scania.

El tránsito en la zona estuvo cortado durante varios minutos. Desde Vialidad Nacional confirmaron a Diario RÍO NEGRO que la traza ya se encuentra transitable luego de los trabajos periciales.