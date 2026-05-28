La CEB pidió a Cortés desplazar al exdiputado Agustín Domingo como representante del municipio

Walter Cortés sumó formalmente a su equipo de asesores a Agustín Domingo en diciembre pasado y en enero lo nombró en la comisión de la CEB. Foto archivo/Municipalidad de Bariloche

Las autoridades de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) pidieron formalmente al intendente Walter Cortés que desplace al exdiputado Agustín Domingo de la representación municipal en la mesa que aborda el sistema de alumbrado público, ante el malestar que generó una opinión del dirigente donde criticó el sistema cooperativo.

La nota que encendió el malestar en la CEB se titulaba “El disfraz cooperativo: cuando la ‘justicia social’ encubre privilegios y apropiación de beneficios” donde apuntó que la entidad tiene la tarifa eléctrica más cara de Río Negro, por encima de una empresa privada que presta el servicio en la mayor parte del territorio y mencionó como una “oportunidad” repensar la continuidad como concesionario ante el escenario de vencimiento del contrato provincial el próximo año.

El presidente de la CEB, Alejandro Pozas, y la secretaria -que encabeza la comisión de alumbrado público- Laura Alves, emitieron una nota solicitando a Cortés que cambie al representante municipal. Todo ocurrió los primeros días de mayo, pero no trascendió hasta el momento. El capítulo anterior de la puja entre la cooperativa y el Ejecutivo fue un cruce de notas por la disposición del secretario de Hacienda municipal, Gonzalo Lerra, que exigía ala CEB informe acerca de los fondos que percibe por la tasa de alumbrado público a través de su facturación.

En la misiva -a la que accedió este diario- Pozas y Alves, hablaron de “lamentables apreciaciones” sobre la cooperativa por parte del representante municipal que fue designado por el intendente Cortés en enero pasado, luego de que en diciembre incorporó a Domingo como asesor municipal.

Consideraron un “agravio en general al movimiento cooperativo argentino, y a nuestra institución en particular” la opinión expresada por el exdiputado a quien le atribuyeron además “inexactitudes técnicas, alejadas de un racional entendimiento de los marcos regulatorios y los contratos”.

Para las autoridades de la cooperativa que un colaborador directo del intendente y representante del Ejecutivo en esa entidad exponga esas críticas “imponen una clara barrera relacional, ética e institucional”.

“El proceder de su representante, como funcionario público, constituye una falta grave en la relación institucional de esta Cooperativa con la Municipalidad”, señalaron en la nota que ingresó por mesa de entradas al Ejecutivo el 7 de mayo pasado y que en los próximos días sería abordada en el Concejo.

Sin rodeos, las autoridades de la CEB plantearon que los dichos de Domingo “entorpecen la labor conjunta en espacios que han de ser colaborativos”, además de sugerir que el exdiputado incurriría en incompatibilidades.

“Dadas las acciones injustificadas, inexactas, maliciosas y descontextualizadas, solicitamos el reemplazo de su representante municipal designado por Resolución número 72-1-26, entendiendo que ello permitirá el sostenimiento de relaciones normales, con comportamientos de funcionarios públicos esperados”, señalaron en la nota.



