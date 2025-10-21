La emotiva sentencia de una jueza en Bariloche: «Tu apellido será el mismo que el de tus hermanos»

Una jueza de Bariloche reconoció la filiación de una niña y le escribió una carta para explicarle su decisión y garantizar su identidad.

Una sentencia judicial en Bariloche se volvió singular por su tono humano y su mirada hacia la infancia. Una jueza de Familia reconoció la filiación biológica de una niña de 10 años y, al finalizar la resolución, incluyó un mensaje escrito directamente para ella. Le explicó que su nuevo documento dirá que es hija del hombre que mencionó, pero que mantendrá el mismo apellido que sus hermanos. También le agradeció por haber hablado con ella y le deseó que siga disfrutando de las cosas que le gustan.

La decisión judicial se basó en la legislación vigente y en el interés superior de la niña. La magistrada dispuso que no se agregue el apellido paterno, considerando que la menor ya había construido su identidad y que manifestó con claridad su voluntad de conservar su nombre actual.

Un proceso impulsado por la madre

El expediente se originó a partir de una demanda presentada por la madre, quien relató que había mantenido una relación con el hombre, sin que este reconociera formalmente a la hija. Durante los primeros años existió contacto, aunque sin asumir responsabilidades legales. Con el tiempo, la comunicación se volvió esporádica y quedó librada a la voluntad del progenitor. En el proceso también consta una denuncia por amenazas, que derivó en una medida de protección.

La jueza ordenó una prueba genética y citó al presunto padre, quien nunca se presentó ni ofreció explicaciones. Esa ausencia fue considerada suficiente para acreditar el vínculo biológico, tal como lo establece el Código Civil y Comercial.

La voz de la niña fue determinante

Durante el trámite, la Unidad Procesal citó a la niña a una entrevista personal. En ese encuentro, la menor expresó su deseo de conservar su apellido materno y mantener el mismo nombre que sus hermanos. Esa manifestación fue determinante para que la jueza resolviera respetar su identidad y su historia personal.

La resolución también dispuso la inscripción de la paternidad en el Registro Civil y fijó una cuota alimentaria provisoria equivalente al 100% de la Canasta de Crianza. El monto deberá ser depositado en la cuenta judicial entre los días 1 y 3 de cada mes mientras dure el proceso.

Dictámenes y acompañamiento institucional

Antes de dictar sentencia, la magistrada dio intervención a la Defensoría de Menores, la Fiscalía y el Registro Civil. Ninguno de los organismos se opuso al reconocimiento ni a la conservación del apellido materno. La defensora de menores dictaminó a favor de la postura de la niña y de su madre, destacando la importancia de mantener su identidad personal y familiar.

La jueza cerró su resolución con un gesto que humanizó el lenguaje judicial: «Tu apellido será el mismo que el de tus hermanos», expresó en un mensaje destinado directamente a la niña, donde explicó su decisión en palabras simples, le agradeció por su confianza y le recordó que su apellido seguirá siendo el mismo que el de sus hermanos.