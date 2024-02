La Escuelita: la actuación de un juez y un fiscal de la dictadura, en la mirada de los hermanos de desaparecidos

«Cuando los secuestran lo primero que hace mi abuelo es denunciar. En donde le abrían una puerta, él metía la denuncia, el habeas corpus de mis viejos«, escribió Adriana Metz en su testimonio para el libro «Presentes contra el Olvido». En el tramo que busca establecer las responsabilidades civiles durante la dictadura, en el juicio «La Escuelita VIII», tres hermanas y hermanos de desaparecidos declararán este lunes 25 de febrero, en Neuquén.

Graciela Romero fue secuestrada en Cutral Co junto con su esposo Raúl Metz por un grupo de tareas. Adriana quedó sola en la mesita de comer de la cocina. Su mamá estaba embarazada y en el centro clandestino de Bahía Blanca nació el hermano de Adriana, en abril de 1977.

Tras la desaparición de sus padres, sus abuelos la vinieron a buscar desde Bahía y en el juicio en el que se investiga la responsabilidad del exjuez Pedro Duarte y el exfiscal Víctor Ortiz, los expedientes con el pedido de búsqueda de los abuelos Metz, integran el debate.

La audiencia fue programada a partir de las 8.30. La presidenta del Tribunal, María Paula Marisi, adelantó que estará en modalidad virtual, desde Mendoza. Los acusados Duarte y Ortiz escucharán los testimonios por videoconferencia, como en cada audiencia.

Encabezada por Miguel Palazzani, la fiscalía convocó para la décima jornada de juicio también a Octavio Méndez (hermano de José Delineo, conscripto desaparecido desde la RIM6, cuando hacía el servicio militar) y a la senadora Silvia Sapag (Frente de Todos).

La legisladora acompañó a su padre Felipe (el ex gobernador de Neuquén) en varias de las gestiones en la búsqueda de sus hermanos, también desaparecidos por la dictadura militar (en Buenos Aires, 1977). Un episodio que se ventiló en la última audiencia, vinculado con el secuestro del matrimonio de periodistas Maite Oliva y Enrique Esteban en 1978 en Neuquén, llamó la atención del fiscal y eso lo motivó a citar este lunes a la senadora.

También es la primera vez para Adriana Metz en los juicios neuquinos de lesa humanidad, que llevan ocho ediciones. «No declaré nunca en Neuquén, estuve antes de que comenzaran los juicios con el juez (fallecido, Guillermo) Labate. Sí lo hice en Bahía», dijo a Diario RIO NEGRO Adriana, con relación a los juicios por la desaparición de sus padres y la apropiación de su hermano, nacido en cautiverio.

Consultada por este regreso al Alto Valle para la audiencia, Adriana explicó: «entendí en este tiempo que lo que ocurrió no fue por su militancia política, sino que fue responsabilidad del terrorismo de Estado que planificó este plan de exterminio de personas que pensaban de manera distinta; el tiempo me ubicó en esta parte de la historia, que ya no es mi historia personal, sino la del país, independientemente de que haya gente que hoy pone en duda o le quita importancia a lo que pasó en el país, por el solo hecho de que pasó hace más de 40 años», aseguró.