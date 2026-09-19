Renunciaron los abogados de Facundo Moyano: qué pasó en la causa de Candela Arizaga

Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina dejaron de representar al exdiputado en la investigación por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad contra Candela Arizaga. La decisión se conoció mientras continúa vigente la prohibición de acercamiento.

La situación judicial de Facundo Moyano sumó un nuevo capítulo. Los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina renunciaron a su defensa en la causa en la que el dirigente es investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su expareja, Candela Arizaga.

La salida de los letrados se produjo en medio de diferencias sobre cómo continuar con la defensa y después de que la Justicia mantuviera las restricciones que pesan sobre el exdiputado.

Según informó Radio Mitre, los abogados presentaron su renuncia ante la Fiscalía de Género Norte y argumentaron la existencia de “desavenencias insalvables en la estrategia de defensa”.

Por qué renunciaron los abogados de Facundo Moyano

La decisión se conoció después de que Gascón y Molina solicitaran una revisión de las medidas cautelares impuestas a Moyano.

Entre ellas se encuentra la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de Candela Arizaga y de mantener contacto con ella. La fiscal Florencia Nocerez decidió mantener esas restricciones mientras continúa la investigación.

Tras la renuncia, Moyano reorganizó rápidamente su equipo legal y designó como nuevos representantes a Alejandro Valle y Darío Saldaño, quienes ya se presentaron en el expediente.

En paralelo, la Fiscalía decidió volver a citar al dirigente para determinar si existió algún contacto con Arizaga durante el período en el que estaba vigente la prohibición judicial. La investigación busca establecer si las medidas dispuestas fueron respetadas.

Cómo comenzó la causa que involucra a Facundo Moyano y Candela Arizaga

El expediente se inició después de un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano.

A partir de aquel hecho, Moyano fue detenido y posteriormente recuperó la libertad, aunque la Justicia estableció una serie de medidas cautelares mientras avanzaba la investigación.

Arizaga se presentó posteriormente ante la Justicia y negó haber sufrido agresiones físicas o psicológicas por parte del dirigente, además de rechazar haber permanecido privada de su libertad.

Sin embargo, el expediente continúa abierto y las restricciones judiciales siguen vigentes.

Ahora, con un nuevo equipo de abogados y una nueva convocatoria de la Fiscalía, la causa entra en otra etapa mientras la Justicia busca determinar qué ocurrió y si las medidas cautelares fueron cumplidas.