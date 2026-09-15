La Justicia de Buenos Aires revocó la suspensión de la nueva ley penal juvenil

La Cámara Penal de Lomas de Zamora anuló la orden de la jueza Marta Pascual. Foto: NA

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la medida cautelar que había suspendido durante 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Revocan la cautelar que frenaba la nueva ley penal juvenil en Buenos Aires

Según detalló Infobae, el tribunal consideró que un juez no puede dejar sin efecto, de manera general, una norma sancionada por el Congreso mediante una decisión provisoria. De esta manera, quedó sin efecto la resolución dictada por la jueza del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2, Marta Pascual.

La magistrada había dispuesto la suspensión en el marco de un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Asociación Civil No Seas Pavote, integrante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

La medida cautelar alcanzaba a los adolescentes que ya se encontraban privados de su libertad en territorio bonaerense. Sin embargo, el planteo judicial también comprendía a jóvenes que pudieran ser aprehendidos, sometidos a un proceso judicial y eventualmente detenidos bajo el nuevo régimen establecido por la ley.

Con la decisión de la Cámara de Lomas de Zamora, la suspensión general dispuesta en primera instancia quedó revocada y la Ley 27.801 recuperó su aplicación en la provincia de Buenos Aires.

Con información de Infobae