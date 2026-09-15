Bonos en baja y riesgo país por encima de los 500 puntos: el impacto de la tensión global en el mercado argentino

El clima financiero internacional atraviesa horas de fuerte tensión ante la posibilidad concreta de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) eleve su tasa de interés de corto plazo por primera vez en tres años para intentar contener la inflación. A este escenario de cautela global se suma el impacto de los conflictos geopolíticos que mantienen el barril de petróleo Brent cerca de los US$ 110 y las dudas en torno al desarrollo de la inteligencia artificial, factores que golpean de lleno a las acciones tecnológicas y a los bonos del Tesoro estadounidense.

Este panorama externo adverso repercutió directamente sobre los activos argentinos, que extendieron su racha negativa durante la jornada del martes 15 de septiembre. A media tarde, el riesgo país medido por la banca JP Morgan registró un avance del 2,9% diario, rompiendo nuevamente la barrera psicológica para ubicarse en los 504 puntos básicos (según los datos de Rava Bursátil a las 14:15).

Cómo operan los bonos este martes 15

La debilidad se refleja con claridad en la plaza de renta fija, donde los bonos soberanos emitidos bajo legislación extranjera (Globales) cotizaron con rojos generalizados. Las mayores caídas en este segmento fueron para el AL35D, que retrocedió un 0,7%, seguido por el AE38D con una baja del 0,6% y el AL41D con una merma del 0,4%. Apenas logran sostenerse en terreno positivo el AL30D y el GD30D, ambos con un avance marginal del 0,1%. Por el lado de los títulos en pesos, el AL35 y el AE38 lideraron los recortes con bajas del 0,9% y 0,8% respectivamente.

En la plaza de bonos soberanos en dólares negociados en moneda dura (US$), la tendencia negativa estuvo encabezada por el AL35D, que cayó un 0,7% ($74,75), escoltado por el AE38D con una baja del 0,6% ($77,50), el AL41D con un retroceso del 0,4% ($69,15) y el GD35D que cedió un 0,4% ($78,82). Por su parte, el AL29D y el GD46D marcaron mermas más leves, del 0,2% y 0,1% respectivamente. Las únicas excepciones dentro del panel fueron el AL30D ($55,60) y el GD30D ($58,04), que lograron sostenerse con avances marginales del 0,1%.

La misma sintonía bajista se trasladó al panel de bonos en dólares pero cotizados en pesos (AR$), donde el sesgo negativo fue aún más marcado debido a la estabilidad de los tipos de cambio financieros. En esta franja, las mayores caídas del día las protagonizaron el AL35 con un recorte del 0,9% ($114.400) y el AE38 con una pérdida del 0,8% ($118.670). Asimismo, el AL29 y el AL41 descendieron un 0,5% ($83.330 y $105.970), mientras que el GD35 restó un 0,4% ($120.730), el AL30 cedió un 0,2% ($85.120) y el GD46 bajó un 0,1% ($103.260). El GD30 fue el único papel que cerró sin variaciones, en $88.860.

Acciones mixtas y calma en los dólares financieros

En el terreno de la renta variable, el índice S&P Merval de la bolsa local se mantiene prácticamente neutro al cotizar en 3.083.143 puntos, aunque medido en moneda dura (Merval USD) anota un retroceso del 0,2%, para situarse en las 1.931 unidades. El panel líder está encabezado por las acciones de YPF, que suman 2,2%, acompañadas por Transportadora Gas del Norte (+1,9%) y Banco Valores (+1,1%). En la vereda opuesta, las principales pérdidas se concentran en los papeles de Edenor (-1.5%), Banco Macro (-1,4%) y Grupo Supervielle (-1,4%).

El comportamiento de los ADRs y las empresas argentinas que cotizan en el exterior también evidenció la inestabilidad de Wall Street. Mientras firmas ligadas a la energía y la industria muestran repuntes -con Tenaris saltando un 2,9% e YPF escalando un 2,3%- el sector tecnológico y de servicios sintió el golpe. Mercado Libre lidera las caídas en Nueva York con un rojo del 2,6%, seguida de cerca por Corporación América (-2,5%) y Edenor (-1,5%).

En contraste con la volatilidad de los bonos y acciones, el mercado cambiario transitó la jornada sin grandes sobresaltos. Los dólares financieros operan estables, con el dólar MEP retrocediendo un leve 0,2% para comercializarse a $1.530,94, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanza un 0,2% hasta los $1.596,42. Por su parte, la cotización del dólar oficial se mantiene en $1.530, el mayorista en $1.507,50 y el dólar tarjeta en $1.989.

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