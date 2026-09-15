Choque y vuelco en pleno centro de Neuquén: una joven de 22 años fue trasladada al hospital Castro Rendón

Un impactante choque y vuelco ocurrió este martes por el mediodía en la intersección de las calles Jujuy y Elordi de Neuquén, en pleno centro de la capital. El accidente tuvo como protagonista a una camioneta Renault Kangoo, conducida por un hombre de 28 años, que quedó volcada sobre el lado del acompañante. Personal del Sistema Integrado de Emergencias y Bomberos de la Policía de Neuquén asistieron al lugar. El siniestro provocó daños en otros vehículos.

Según pudo conocer este medio, el conductor pudo salir por sus propios medios del vehículo Kangoo. En el lugar quedaron esparcidos restos de plásticos y vidrios a causa del impacto y personal de bomberos realizó el barrido de los materiales. El siniestro obligó a interrumpir el tránsito por varios minutos en el sector.

Qué se sabe sobre el choque y vuelco en pleno centro de Neuquén

El subcomisario Patricio Retamal informó que tomaron conocimiento del hecho alrededor de las 13. Según los datos recabados en el lugar, el siniestro se originó cuando la camioneta Renault Kangoo descendía por la calle Jujuy e impactó contra un auto Volkwsagen Nivus que estaba estacionado sobre la margen este.

El choque produjo que el conductor perdiera el control y terminará volcando pocos metros más adelante sobre el lado del acompañante.

El subcomisario detalló que dentro del auto Volkswagen había una joven de 22 años, quien ocupaba el lugar de acompañante. Debido al impacto, tuvo que ser trasladada de manera preventiva al hospital Castro Rendón y- según se pudo constatar- no sufrió heridas de gravedad. El conductor de la Kangoo, en tanto, sufrió traumatismos leves.

Foto: archivo

Retamal indicó que el tránsito estuvo interrumpido en el sector alrededor de una hora. También detalló que otros vehículos sufrieron daños materiales debido al accidente. El choque produjo que el Volkswagen impactará un vehículo Peugeot estacionado frente suyo y la Renault Kangoo un Renault Twingo estacionado en la vereda opuesta.

El subcomisario informó que las personas involucradas contaban con la documentación correspondiente y que se realizó el test de alcoholemia al conductor de la Kangoo, el cual arrojó resultados negativos.