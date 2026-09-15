Copa Davis en Neuquén: los antecedentes de los tenistas argentinos que jugarán la serie ante Turquía en el Ruca Che

Argentina protagonizará una serie histórica por Copa Davis en Neuquén. La Albiceleste se medirá en el estadio Ruca Che ante Turquía por el Grupo Mundial I y volverá a jugar de local luego de dos años.

La delegación estará comandada por Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional. Actualmente ubicado en la 23° posición del ranking mundial, el tenista de 28 años fue convocado por primera vez en 2022 y registra un total de 12 partidos jugados en Copa Davis, con un historial de 7 victorias y 5 derrotas. En territorio nacional, tiene un récord de 2-1.

Mariano Navone (45°) tendrá su primera serie como local. El nacido en 9 de Julio tuvo su segunda citación, ya que la primera fue en 2025 ante Noruega de visitante y tiene un récord 1-1. Llega envalentonado a Neuquén, después de vencer a Novak Djokovic en el US Open y cerrar un gran torneo en Nueva York.

La única victoria por Davis de Navone fue un triunfo clave para avanzar a las finales de 2025.

Thiago Tirante vive un año de ensueño. En el inicio de este 2026, el platense arrancó la temporada por fuera del top 100 y actualmente se encuentra en la 52° ubicación. Fue uno de los protagonistas de la tediosa serie ante Corea del Sur en febrero. Al igual que Navone, será su primera serie en suelo argentino y la segunda en su carrera. Está con un registro de una victoria y una derrota.

Tirante llega a Neuquén luego de una buena gira norteamericana en cemento.

Guido Andreozzi será uno de los integrantes del dobles en Neuquén. 14° en el ranking de dobles, fue otro de los protagonistas de la travesía al país asiático al principio de año. Allí compartió cancha con Federico Gómez y fue derrota, en lo que hasta ahora es su único antecedente.

Estará acompañado por Andrés Molteni. El tenista de 38 años atraviesa su 10° convocatoria (la primera fue en 2017) y registra un total de 11 partidos disputados, con seis triunfos y cinco caídas. En su paso por la albiceleste, también compartió cancha con Horacio Zeballos y Machi González. Está invicto como local (2-0).

Argentina ya llegó a Neuquén y se entrenó en el Ruca Che

El equipo comandado por Javier Frana arribó este lunes a Neuquén y realizó su primer entrenamiento en el Ruca Che con la presencia del gobernador Rolando Figueroa. Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni tuvieron el primer contacto con la cancha que se instaló en los últimos días.

Este martes, desde las 13:30, el capitán hablará en conferencia de prensa junto a Mariano Navone. El entrenamiento vespertino comenzará a las 14:00 y se extenderá hasta las 17 horas.