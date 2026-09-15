Encontraron a la mujer embarazada y a su hija de 2 años que buscaban desde hace dos días en Roca

La mujer y su hija fueron halladas en buen estado de salud.

En Roca se había activado una búsqueda para dar con el paradero de una mujer embarazada y su hija de 2 años. De acuerdo a la primera información, les habían perdido el rastro el pasado 13 de septiembre. Afortunadamente este martes se confirmó el hallazgo de las dos.

La denuncia por desaparición y el hallazgo

La Fiscalía de turno de Roca informó primero que la mujer, identificada por las siglas M.S.A, había desaparecido junto a su hija de 2 años.

La familia de la mujer que cursa un embarazo de aproximadamente siete meses denunció que le habían perdido el rastro el pasado 13 de septiembre tras ser vista por última vez cerca de las 15 y mantener una última comunicación a las 19.21 del mismo día.

Por la falta de comunicación e información, se acercaron a la comisaría para realizar la denuncia de desaparición y por ello se lanzó una búsqueda activa.

Finalmente, este martes cerca de las 13 la Policía de Río Negro confirmó que lograron ubicar tanto a la mujer como a la pequeña, ambas en «perfecto estado de salud».