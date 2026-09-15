Balearon a un hombre en Neuquén y está grave: fue durante un violento enfrentamiento de bandas en el barrio Gregorio Álvarez

Balearon en la cara a un hombre en Neuquén: fue durante un violento enfrentamiento de bandas en el barrio Gregorio Álvarez. Foto: Emiliano Ortiz

Un hombre de 47 años resultó gravemente herido tras ser alcanzado por un proyectil durante una batalla campal entre grupos antagónicos en el barrio Gregorio Álvarez de Neuquén Capital. Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO por la complejidad de su cuadro, la víctima debió ser derivada bajo código rojo al Hospital Castro Rendón, mientras la policía lleva a cabo intensos allanamientos para dar con los responsables.

El hecho se desencadenó este martes alrededor de las 8:45 de la mañana. Tras un llamado al Centro de Operaciones Policiales que alertaba sobre una fuerte pelea en la intersección de las calles 5 y Cipolletti, los efectivos se movilizaron al sector y hallaron a la víctima tendida sobre la vía pública en la calle 8.

Al arribar la patrulla, un grupo multitudinario arremetió contra los uniformados, lo que obligó a solicitar refuerzos de urgencia. Para dispersar la turba y frenar el ataque, el personal policial tuvo que ejecutar al menos diez disparos con escopetas de cartuchos antitumulto.

Ataque a tiros y traslado de urgencia

Según el testimonio de vecinos recopilado en el lugar, integrantes de una de las facciones arremetieron a tiros contra una vivienda de la zona. En medio del tiroteo, la víctima de 47 años recibió un disparo que le impactó en el pómulo izquierdo, sin orificio de salida.

Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) asistió al herido y lo trasladó inicialmente al Hospital Horacio Heller, donde el personal médico constató que, además de la bala alojada en el rostro, el paciente presentaba múltiples traumatismos faciales derivados del linchamiento previo.

Dada la gravedad del impacto balístico, antes del mediodía se dispuso su traslado de urgencia al hospital de mayor complejidad de la provincia.

Por su parte, el equipo de Criminalística trabajó en la escena recolectando evidencias, entre las que se secuestraron tres vainas servidas de calibre 9 milímetros.

Fuentes de la investigación confirmaron a este diario que la policía analiza los registros de las cámaras de seguridad del sector para perfilar a los agresores, motivo por el cual se desplegaron diversos allanamientos en las últimas horas.